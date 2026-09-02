Managutti Shivaji Maharaj Statue : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हटवल्याचे प्रकरण! महत्त्वाचा साक्षीदारच गैरहजर; पोलिस उपनिरीक्षकाविरोधात वॉरंट जारी

बेळगाव : मनगुत्ती (ता. हुक्केरी) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हटविल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल खटल्यातील महत्त्वाचे साक्षीदार तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक रमेश पाटील (यमकनमर्डी पोलिस ठाणे) हे साक्षीसाठी सलग चौथ्यांदा गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने काल (ता. १) त्यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्याचा आदेश दिला. .साक्षीसाठी वारंवार गैरहजेरीबाबत न्यायालयासमोर मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर न्यायाधीशांनी त्याची गंभीर दखल घेत हा आदेश दिला. हुक्केरी तालुक्यातील मनगुत्ती गावातील मुख्य चौकात ५ ऑगस्ट २०२० रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाने हा पुतळा हटविल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. मनगुत्ती गावासह सीमाभाग आणि महाराष्ट्रातही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या..पुतळा पुन्हा त्याच ठिकाणी बसविण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. या घटनेमुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाभागातील वातावरण काही काळ संवेदनशील बनले होते. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मिरज येथील दिनेश कदम यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या वादग्रस्त विधानाची तत्कालीन पोलिसांनी दखल घेतली. यमकनमर्डी पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन पीएसआय कदम यांच्याविरोधात वादग्रस्त विधान, भाषिक तेढ निर्माण करणे, सामाजिक सौहार्दाला बाधा पोहोचविल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल केला..Jat Road-Indi Railway line : महाराष्ट्र-कर्नाटकसाठी महत्त्वाची बातमी! जत रोड ते इंडी नवीन रेल्वेमार्ग होणार? महाडिकांचे रेल्वेमंत्र्यांना पत्र; सर्वेक्षणाची केली मागणी.यानंतर या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली. चौथ्यांदा गैरहजर खटल्यात पोलिस उपनिरीक्षक रमेश पाटील यांची साक्ष महत्त्वाची असून, आज त्यांच्या साक्षीची सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ते न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. यापूर्वीच्या सुनावण्यांनाही ते गैरहजर राहिल्याने आजची गैरहजेरी सलग चौथी ठरली. दिनेश कदम यांच्या वतीने ॲड. महेश बिर्जे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. यामुळे पाटील यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. खटल्याची पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दिनेश कदम यांच्यावतीने ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. बाळासाहेब कागणकर, ॲड. वैभव कुट्रे, ॲड. अश्वजित चौधरी आणि ॲड. रिचमन रिकी काम पाहत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.