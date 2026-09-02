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Managutti Shivaji Maharaj Statue : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हटवल्याचे प्रकरण! महत्त्वाचा साक्षीदारच गैरहजर; पोलिस उपनिरीक्षकाविरोधात वॉरंट जारी

Managutti Shivaji Statue Case: Court Issues Warrant : मनगुत्ती (ता. हुक्केरी) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरणातील महत्त्वाचे साक्षीदार तत्कालीन PSI रमेश पाटील सलग चौथ्यांदा गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्याचा आदेश दिला.
Managutti Shivaji Maharaj statue case latest news

Managutti Shivaji Maharaj statue case latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बेळगाव : मनगुत्ती (ता. हुक्केरी) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हटविल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल खटल्यातील महत्त्वाचे साक्षीदार तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक रमेश पाटील (यमकनमर्डी पोलिस ठाणे) हे साक्षीसाठी सलग चौथ्यांदा गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने काल (ता. १) त्यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्याचा आदेश दिला.

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