Belgaum Rights : आयोगही सांगतोय… बेळगावात मराठी माणसाचे हक्क आधीच फाडले गेले!

Administrative Apathy : आयोगाच्या अहवालातून बेळगाव प्रशासनात मराठी भाषेच्या प्रणालीगत वगळण्याचा पर्दाफाश
Marathi linguistic minority activists protest against alleged Kannada imposition in Belagavi.

sakal

विनायक जाधवसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बेळगाव : सीमाभागात मराठी फलक फाडले जात आहेत, कार्यालयीन व्यवहारातून मराठीला हद्दपार केले जात आहे आणि शिक्षण, प्रशासन, न्यायव्यवस्थेत मराठी भाषकांचे हक्क सातत्याने दुर्लक्षित होत आहेत. ही ओरड केवळ रस्त्यावरच्या आंदोलनापुरती मर्यादित नसून, ती थेट भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अधिकृत अहवालांतून नोंदवलेली वस्तुस्थिती आहे.

belgaum
administration
Muncipal corporation
Marathi Language
Language and Expression

