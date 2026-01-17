Belgaum Rights : आयोगही सांगतोय… बेळगावात मराठी माणसाचे हक्क आधीच फाडले गेले!

बेळगाव : सीमाभागात मराठी फलक फाडले जात आहेत, कार्यालयीन व्यवहारातून मराठीला हद्दपार केले जात आहे आणि शिक्षण, प्रशासन, न्यायव्यवस्थेत मराठी भाषकांचे हक्क सातत्याने दुर्लक्षित होत आहेत. ही ओरड केवळ रस्त्यावरच्या आंदोलनापुरती मर्यादित नसून, ती थेट भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अधिकृत अहवालांतून नोंदवलेली वस्तुस्थिती आहे..वर्ष १९८९ व १९९२ मध्ये भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने बेळगाव शहरापुरते खास अहवाल सादर केले. त्यानंतर २००४ ते २०१५ या कालावधीतील सलग अहवालांत मराठी भाषकांवरील अन्याय, प्रशासनाची उदासीनता आणि कन्नड सक्तीचे वाढते सावट सातत्याने अधोरेखित केले आहे. .Belgaum Marathi Language : मराठीचा गळा घोटला जातोय! बेळगाव महापालिकेत शंभर टक्के कानडीकरणाचा डाव.मात्र, २५ वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही आयोगाच्या शिफारसी कागदावरच राहिल्या, ही बाब अधिक गंभीर ठरते. वर्ष १९९२ च्या अहवालात बेळगावचा ऐतिहासिक, भाषिक व सांस्कृतिक प्रवास मांडताना ब्रिटिश काळापासून मराठीचा प्रभाव, काँग्रेस अधिवेशन, नगरपालिका व शासकीय व्यवहारातील मराठी वापर यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र; पुढील दशकांत हाच मराठी व्यवहार योजनाबद्धरीत्या संपविण्यात आल्याचे आयोगाने नोंदविले आहे..आयोगाच्या विविध अहवालांनुसार, बेळगाव जिल्ह्यासह खानापूर, निपाणी, भालकी, औराद, बसवकल्याण, यल्लापूर, कारवार, सुपा आदी भागांत मराठी भाषिकांची टक्केवारी १५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत आहे. असे असतानाही बेळगाव व निपाणीची आकडेवारी काही अहवालांत जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याची नोंद आयोगाने २०१३–१४ व २०१४–१५ च्या अहवालांत केली आहे..Marathi Signboards : मराठी फलक फाडले जात असताना गप्प बसणं म्हणजे अस्मितेवरच घाव; आता उभं राहण्याची वेळ आली आहे!.शासकीय नोटीस, कायदे, नियम, अर्ज, बससेवा, वीजबिल, रेशनकार्ड, मतदार याद्या, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवहार, नगरपालिका सूचना या सर्व ठिकाणी मराठीचा वापर न करण्याबाबत आयोगाने वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठीत अर्ज व तक्रारी स्वीकारल्या जात नाहीत, निवारण यंत्रणा नाही आणि माहिती प्रामुख्याने कन्नड किंवा इंग्रजीतच दिली जाते, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदले आहे..विशेष म्हणजे, १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक भाषिक अल्पसंख्याक असलेल्या भागात त्या भाषेत व्यवहार करावा, तसेच कर्नाटक सरकारच्या ३१ मार्च २००४ च्या शासन आदेशानुसार भाषिक अल्पसंख्याक असलेल्या भागांत त्यांच्या भाषेत सर्व शासकीय नियम, अटी व सूचना देणे बंधनकारक आहे, अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही तिची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे आयोगाने ठामपणे नमूद केले आहे. .सरकारी नोकरभरती व स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी प्रश्नपत्रिका मर्यादित ठेवून उर्वरित प्रश्न कन्नड किंवा इंग्रजीत देण्यात येतात, यामुळे मराठी उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचेही आयोगाने अधोरेखित केले आहे. आज कन्नड सक्तीविरोधात आंदोलन करताना ज्यांनी हौतात्म्य पत्करले, त्यांचे अभिवादन करताना हा प्रश्न केवळ भावनिक नसून संविधानिक, कायदेशीर आणि मानवी हक्कांचा असल्याचे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. .आयोगाचे अहवाल हे केवळ मराठी भाषकांच्या संघर्षाचे दस्तऐवजच नाहीत, तर सरकारच्या अपयशाची अधिकृत साक्ष आहेत. आज मराठी फलक फाडले जात आहेत, पण त्याआधीच मराठी माणसाचे हक्क फाडले गेले आहेत, हे जर भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे अधिकृत अहवाल सांगत असतील, तर प्रश्न उरतो तो एवढाच, सरकार कधी ऐकणार?.आयोगाच्या अहवालांतील ठळक वास्तव वर्ष २०१३–१४ व २०१४–१५ च्या अहवालात बेळगाव, निपाणीची आकडेवारी टाळल्याची नोंद मराठीसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा नाही आयोगाच्या शिफारसींवर २५ वर्षांहून अधिक काळ अंमलबजावणी नाही सरकारची उदासीनता, असे आयोगाचे स्पष्ट निरीक्षण प्रशासन व नगरपालिकांमध्ये कन्नडसक्ती वाढल्याची नोंद घटना कलम २९ व ३० चे उल्लंघन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.