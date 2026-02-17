Belgaum Sound Systeam : ऊस ट्रॅक्टर चालकांना पोलिसांचा दणका! बेळगावात २९० साउंड सिस्टीम जप्त

बेळगाव जिल्ह्यामध्ये ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर बसविण्यात आलेल्या अतिउच्च क्षमतेच्या साउंड सिस्टीमविरोधात पोलिसांनी २०२५-२६ या वर्षभरात व्यापक मोहीम राबवत आतापर्यंत तब्बल २९० साउंड सिस्टीम जप्त केल्या आहेत..वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाबरोबरच रस्ते अपघातांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई जिल्हा पोलिसप्रमुख कार्यक्षेत्रातील विविध पोलिस ठाण्यांकडून करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक ८३ साऊंड सिस्टीमची जप्ती गोकाक उपविभागात झाली आहे. त्यापाठोपाठ ७९ साउंड सिस्टीमची जप्ती चिक्कोडी विभागात केली आहे..Chorla Ghat : नाशिक ते बेळगाव धागेदोरे; चोर्ला घाट लूट प्रकरणाने उडवली राज्यसीमांपलीकडे खळबळ.जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे आठशेहून अधिक जणांचा मृत्यू विविध अपघातांत झाला आहे. त्यात मोठ्या स्वरुपात ट्रॅक्टरवर लावलेल्या उच्च डेसिबल साउंड सिस्टीममुळे घडणाऱ्या अपघात अधिक आहेत..ऊस वाहतूक करणाऱ्याट्रॅक्टरद्वारे रुग्णवाहिकांना मार्ग करून न देणे, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी व नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज निर्माण करणाऱ्या वाहनचालकांवरती कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. वर्षभरामध्ये २९० साउंड सिस्टीमविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. .Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .मोठ्या आवाजामुळे परिणामउच्च दर्जाच्या आवाजामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या इतर वाहनचालकांना हॉर्नचा आवाज ऐकू येत नाही. ध्वनी प्रदूषणामुळे वयोवृद्ध, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. याशिवाय जास्त आवाजामुळे चालकांची एकाग्रता भंग होते. रात्रीच्या वेळी अशा ट्रॅक्टरमुळे अपघाताचा धोका अधिक वाढतो. ग्रामीण भागातील अरुंद रस्ते आणि प्रकाशव्यवस्थेचा अभाव ही अपघाताला प्रमुख कारणीभूत ठरत आहेत..मोटार वाहन कायदा काय सांगतोमोटारवाहन कायदा कलम १९०(२) व १९०(३) अंतर्गत ः १० हजार ते २० हजार रुपयांपर्यंत दंड, तसेच कारावासाची तरतूदकलम १८४ - धोकादायक वाहनचालना, पुनरावृत्ती झाल्यास अधिक कठोर शिक्षाभारतीय न्यायसंहिता २०२३ कलम २८१ ः निष्काळजी वाहनचालना, कारावास किंवा दंड-पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ व ध्वनी प्रदूषण नियम २००० ः ५ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड.कर्नाटक पोलिस कायदा १९६३ कलम ३६ ः सार्वजनिक त्रास निर्माण करणारा आवाज तत्काळ बंद करण्याचा अधिकारपोलिस प्रशासनाने नागरिकांना आणि ट्रॅक्टर चालकांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. रस्ते सुरक्षितता ही सामूहिक जबाबदारी आहे. ध्वनी प्रदूषण, बेजबाबदार वाहनचालना सहन केली जाणार नाही. या विरोधात कठोर कारवाई कायम ठेवली जाईल.- के. रामराजन, जिल्हा पोलिसप्रमुख जनजागृतीवर पोलिसांकडून भर.पोलिस प्रशासनाने केवळ दंडात्मक कारवाईवर भर न देता जनजागृती मोहिमेलाही सुरुवात केली आहे. ट्रॅक्टर चालक, साखर कारखाने, वाहतूक संघटनांशी बैठक घेऊन नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. वर्दळीच्या ठिकाणांहून वाहने घेऊन जाताना घ्यावयाची खबरदारी विषयी जागृती अथणी, चिक्कोडी व गोकाक या पट्ट्यातील साखर कारखान्यांच्या पट्ट्यात केली जात आहेत..बैलहोंगल = २९रामदुर्ग = ४४ चिक्कोडी = ७९अथणी = ५५गोकाक = ८३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.