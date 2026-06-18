Belagavi Water Crisis : पाणीटंचाईचं संकट! महाराष्ट्राकडून कर्नाटकला मिळणार का 2 TMC पाणी? मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवकुमार यांच्यात होणार महत्त्वाची चर्चा

बेळगाव : मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांची येत्या २० जूनला महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. यादरम्यान जिल्हा प्रशासनाकडून महाराष्ट्र सरकारकडे दोन टीएमसी पाणी सोडण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली..ते म्हणाले की, पावसाने अद्याप समाधानकारक हजेरी न लावल्याने बेळगाव शहरासह परिसरात पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. अनेक ठिकाणी मृत जलसाठ्यातून पाणीपुरवठा सुरू असून, संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र सरकारकडे दोन टीएमसी पाणी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आगामी बैठकीत पाणी समस्येवर तोडगा निघण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे..हिडकल धरणामध्ये सध्या सुमारे एक टीएमसी पाणी उपलब्ध असून हा पाणीसाठा जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंतच पुरेल, असा अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. पावसाला विलंब झाल्यास शहरासह ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून दोन टीएमसी पाणी उपलब्ध झाल्यास ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविणे शक्य होणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. यासाठी राज्य आणि आंतरराज्य स्तरावर हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.या बैठकीत विविध परस्पर हिताच्या विषयांबरोबरच बेळगाव जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा मुद्दाही उपस्थित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यामार्फत बैठकीत मांडला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Mahabaleshwar Water Shortage : महाबळेश्वर-पाचगणीवर मोठं संकट! 'वेण्णा लेक'ने गाठला तळ; केवळ 50 ते 52 दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा शिल्लक, पाऊस लांबल्यास काय होणार?.जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच बंगळूर येथे झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही या विषयावर प्राथमिक चर्चा केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या संकटापासून दिलासा मिळावा, यासाठी प्रशासनाकडून विविध स्तरांवर पाठपुरावा सुरू आहे..पावसाने ओढ दिल्याने पाणी समस्या निवारणासाठी महाराष्ट्राकडे दोन टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मुख्यमंत्री शिवकुमार व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची येत्या २० जूनला बैठक होणार आहे. त्यामध्ये प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.-मोहम्मद रोशन, जिल्हाधिकारी, बेळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.