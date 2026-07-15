Revenue Officers Arrest : बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र अन् वंशावळ! मठाची 100 कोटींची जमीन हडपण्याचा डाव; 6 महसूल अधिकाऱ्यांसह 11 जणांना बेड्या

बंगळूर : आदिचुंचनगिरी मठाच्या शिक्षण ट्रस्टच्या मालकीची १०० कोटींहून अधिक किमतीची सुमारे सहा एकर जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सहा महसूल अधिकाऱ्यांसह ११ जणांना पोलिसांनी अटक (Karnataka fake land documents case) केली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दोन उपतहसीलदार, दोन महसूल निरीक्षक, दोन ग्राम प्रशासन अधिकारी तसेच मुख्य आरोपी फ्रान्सिस, आरोग्यस्वामी, श्रीनिवासू, नरेंद्रकुमार आणि जोसेफ यांचा समावेश आहे. .या प्रकरणातील इतर संशयितांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ही जमीन केंगेरी येथील कंबीपुरा गावातील सर्वे क्रमांक ४३ मधील आदिचुंचनगिरी शिक्षण ट्रस्टच्या ४५ एकर मालमत्तेचा भाग आहे. मुख्य आरोपी फ्रान्सिसने ही सहा एकर जमीन आपल्या वडिलांच्या मालकीची असल्याचा खोटा दावा करत बनावट वंशावळ, मृत्यू प्रमाणपत्र, अनुदानपत्र आणि इतर महसुली कागदपत्रे तयार केली. त्यानंतर न्यायालयातून आदेश मिळवून जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे..Vardhangad Fake Police Checkpoint : 'स्पेशल 26'चा थरार साताऱ्यात! वर्धनगड घाटात बनावट नाका लावून वाहनचालकांना लुटणाऱ्या 3 महिलांसह 9 तोतया पोलिसांना पुसेगाव पोलिसांनी कसं पकडलं?.‘सीसीबी’चे बनावट अधिकारी बनून युवकाचे अपहरणबंगळूर पोलिसांच्या केंद्रीय गुन्हे शाखेचे (सीसीबी) अधिकारी असल्याचे भासवून एका तरुणाचे अपहरण करून त्याच्याकडून पाच लाखांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली. तिरुमला (वय २८), शांतकुमार (४४), प्रेम साई (३०), रंजित राव (३१) आणि नमित ऊर्फ अभि (२९ ) अशी आरोपींची नावे असून, त्यांच्यावर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, १९ जून रोजी आरोपींनी जेपी नगर येथील जीम प्रशिक्षक मिथुल (वय २५) याची रिक्षा अडवून त्याला जबरदस्तीने मोटारीमध्ये बसविले. स्वतःला सीसीबी अधिकारी सांगत त्यांनी मिथुलवर ५०० किलो गांजा मागविल्याचा खोटा आरोप केला..त्याच्या मोबाईलच्या पाऊचमध्ये एलएसडीचे स्ट्रिप्स ठेवून त्याला अमली पदार्थ प्रकरणात अडकविण्याची धमकी दिली. आरोपींनी त्याला जेपीनगर पोलिस ठाण्याजवळ नेऊन विश्वास बसावा म्हणून दोघे आत जाऊन आल्याचे नाटक केले. त्यानंतर जयनगर येथे नेऊन १.८० लाख रुपये मागितले. मिथुलकडे ४० हजार रुपयेच असल्याचे सांगितल्यावर त्याला आणखी पैसे जमविण्यास सांगून सोडण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी आरोपींनी पुन्हा फोन करून पाच लाखांची खंडणी मागितली. तक्रारीनंतर सीसीबीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पाच आरोपींना अटक केली. मोटार आणि पाच मोबाईल जप्त करण्यात आले असून, पसार झालेल्या आणखी तिघांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.