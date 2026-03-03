देश

Flights Cancelled : बंगळूरहून २२ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द, प्रवासी हैराण मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम, प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय

Middle East Crisis : अमेरिका–इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बंगळूर येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ये-जा करणारी २२ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे तातडीने रद्द करण्यात आली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
बंगळूर : अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर मध्यपूर्वेतील हवाई क्षेत्रात सुरक्षेचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर बंगळूर येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सुटणारी व येणारी सुमारे २२ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे तातडीने रद्द करण्यात आली आहेत.

Impact on Passengers

