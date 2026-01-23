देश

धक्कादायक! मुलांच्या गोष्टींच्या पुस्तकांत लपवलेले 7.7 किलो कोकेन; आंतरराष्ट्रीय ड्रग रॅकेटचा पर्दाफाश, चिलीचा नागरिक अटकेत

International Cocaine Smuggling Busted at Bengaluru Airport : बंगळूर विमानतळावर कस्टम्सने मुलांच्या गोष्टींच्या पुस्तकांत लपवलेले 7.7 किलो कोकेन जप्त केले असून चिली देशातील वृद्ध नागरिकाला अटक करण्यात आली आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करीत आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उच्च दर्जाचे कोकेन मुलांच्या काल्पनिक गोष्टींच्या पुस्तकांत लपवून भारतात (International Cocaine Smuggling Case) आणल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (केआयए) कस्टम्सच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटने (एआययु) चिली देशातील ७० वर्षीय नागरिकाला अटक करत सुमारे ७.७ किलो कोकेन जप्त केले.

