धक्कादायक! मुलांच्या गोष्टींच्या पुस्तकांत लपवलेले 7.7 किलो कोकेन; आंतरराष्ट्रीय ड्रग रॅकेटचा पर्दाफाश, चिलीचा नागरिक अटकेत

बंगळूर : आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करीत आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उच्च दर्जाचे कोकेन मुलांच्या काल्पनिक गोष्टींच्या पुस्तकांत लपवून भारतात (International Cocaine Smuggling Case) आणल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (केआयए) कस्टम्सच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटने (एआययु) चिली देशातील ७० वर्षीय नागरिकाला अटक करत सुमारे ७.७ किलो कोकेन जप्त केले..विश्वसनीय माहितीच्या आधारे कारवाई करत, एआययु पथकाने आदीस अबाबाहून इथिओपियन एअरलाईन्सच्या ईटी-६९० या विमानाने आलेल्या चिली नागरिकाला टर्मिनल-२ च्या कस्टम्स आगमन हॉलमध्ये अडविले. चौकशीत हा आरोपी आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज कार्टेलसाठी 'म्यूल' (तस्करीसाठी वापरला जाणारा व्यक्ती) म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले..ब्राझीलमधील साओ पावलो येथे त्याच्याकडे कोकेन देण्यात आले. तेथून तो आदीस अबाबामार्गे बंगळूरला आला. विशेष म्हणजे त्याच्याकडे पुढील प्रवासाचे कोणतेही तिकीट नव्हते. आरोपी केवळ स्पॅनिश भाषा बोलतो आणि स्वतःबाबत फारशी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी त्याच्या सामानाची तपासणी केली असता, स्पॅनिश भाषेतील मुलांच्या गोष्टींच्या पुस्तकांत पॅकेट्समध्ये कोकेन लपवलेले आढळून आले. त्यात तीन किलो पांढरी पावडर आणि ४.५ किलो काळी पावडर होती..फिल्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) तपासणीत हा पदार्थ कोकेन असल्याचे निष्पन्न झाले. भारतात एक किलो कोकेनची किंमत ५ ते १० कोटी इतकी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यात आली असून, दोष सिद्ध झाल्यास किमान १० वर्षांची सक्तमजुरी होऊ शकते. कोकेन हे भारतात केंद्र सरकारच्या अमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित आहे. दक्षिण अमेरिकेत मूळ असलेल्या कोका वनस्पतीच्या पानांपासून तयार होणारे कोकेन हे अत्यंत शक्तिशाली व व्यसनाधीन करणारा, उत्तेजक अमली पदार्थ आहे..३८.६० कोटींचे कोकेन जप्तब्राझीलमधील साओ पाउलो येथून आलेल्या प्रवाशाला केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कस्टम अधिकाऱ्यांनी अटक करून त्याच्याकडून ३८.६० कोटींचे कोकेन जप्त केले. आरोपीची ओळख उघड करण्यात आलेली नाही. कस्टम अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्याला २१ जानेवारी रोजी विमानतळाच्या टर्मिनल-२ वर अटक केली. बंगळूर कस्टम अधिकाऱ्यांनी याबद्दलची माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर शेअर केली..