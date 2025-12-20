VIDEO : संतापजनक कृत्य! रस्त्यावर खेळणाऱ्या चिमुकल्याला फुटबॉलसारखी मारली लाथ; व्हिडिओ पाहून येईल चीड, डोळ्याजवळ गंभीर दुखापत

बंगळूर : दक्षिण बंगळूरमधील बनशंकरी पोलिसांनी (Banashankari Police Case) रस्त्यावर खेळणाऱ्या पाच वर्षांच्या मुलाला लाथ मारल्याच्या घटनेप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १९) दिली. दरम्यान, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ही घटना खूप गांभीर्याने घेतली असून, खटला दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे..ही घटना १४ डिसेंबर रोजी दुपारी १ ते १.१० दरम्यान टी. आर. नगर परिसरात घडली. एफआयआरनुसार रंजन असे नाव असलेल्या संशयिताने घराबाहेर इतर मुलांसोबत खेळत असलेल्या पाच वर्षीय मुलाला लाथ मारली. याबाबत मुलाच्या आईने पोलिसांत तक्रार दिली आहे. त्या व्यक्तीने केलेल्या हल्ल्यात मुलाच्या डोळ्याजवळ दुखापत झाली आहे. तसेच हातापायांवर किरकोळ ओरखडे पडले आहेत. तक्रारदार महिला आणि तिचा मुलगा हे दोड्डामवल्ली येथील रहिवासी आहेत. महिला मुलासह टी. आर. नगरमध्ये तिच्या भावाला भेटण्यासाठी आली होती..ही संपूर्ण घटना शेजारच्या घरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. व्हिडिओमध्ये संशयित व्यक्ती मुलाकडे धावत येताना, त्याला लाथ मारताना दिसत असून त्यानंतर बेफिकीरपणे तो घटनास्थळावरून निघून जाताना स्पष्टपणे दिसत आहे. याप्रकरणी बनशंकरी पोलिसांनी सुरुवातीला अदखलपात्र अहवाल (एनसीआर) दाखल केला होता. न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर चौकशी सुरू केली आहे. १५ डिसेंबर रोजी एफआयआर नोंदवला..राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष शशिधर एस. कोसंबे म्हणाले, ‘‘बंगळूरमधील बनशंकरीनगरमध्ये मुले खेळत असताना एका व्यक्तीने मुलाला लाथ मारली. एका व्यक्तीने खेळत असणाऱ्या मुलावर हल्ला केला, हे दुःखद सत्य आहे. १८ वर्षांची होईपर्यंत मुलांचे चांगले पोषण केले पाहिजे. बाल हक्कांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनानुसार समाजातील सर्वांत लहान मुलालाही आनंदाने आणि आदराने जगवले पाहिजे. म्हणूनच राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने अशा घटना घडणे खूप गांभीर्याने घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.