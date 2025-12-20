देश

VIDEO : संतापजनक कृत्य! रस्त्यावर खेळणाऱ्या चिमुकल्याला फुटबॉलसारखी मारली लाथ; व्हिडिओ पाहून येईल चीड, डोळ्याजवळ गंभीर दुखापत

Bengaluru Child Assault Incident : बंगळूरमधील बनशंकरी भागात रस्त्यावर खेळणाऱ्या पाच वर्षांच्या मुलाला लाथ मारल्याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून बालहक्क आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे.
Bengaluru Child Assault Incident

Bengaluru Child Assault Incident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : दक्षिण बंगळूरमधील बनशंकरी पोलिसांनी (Banashankari Police Case) रस्त्यावर खेळणाऱ्या पाच वर्षांच्या मुलाला लाथ मारल्याच्या घटनेप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १९) दिली. दरम्यान, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ही घटना खूप गांभीर्याने घेतली असून, खटला दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
police case
Child Care
bengaluru

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com