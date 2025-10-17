कॉलेजमध्येच धक्कादायक प्रकार; शौचालयात नेऊन विद्यार्थिनीवर अत्याचार, वर्गमित्राकडूनच कृत्य, गर्भपाताच्या गोळीचीही केली विचारणा

बंगळुरू : एका खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या शौचालयात २१ वर्षीय विद्यार्थिनीवर वर्गमित्राने बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना (Bengaluru College Case) उघडकीस आली आहे. आरोपीने अत्याचारानंतर पीडितेला गर्भपाताची गोळी हवी आहे का, असा सवाल केला होता. ही घटना १० ऑक्टोबर रोजी घडली असून तब्बल पाच दिवसांनी ती बाहेर आली. १५ ऑक्टोबर रोजी पीडितेने हनुमंतनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..पोलिसांनी दिलेल्या (Police Investigation) माहितीनुसार, आरोपी आणि पीडिता एकाच महाविद्यालयात शिकत असून ते वर्गमित्र आहेत. आरोपीचे नाव जीवन गौडा असून तो सहाव्या सेमिस्टरमध्ये शिकत आहे, तर पीडिता सातव्या सेमिस्टरमध्ये आहे..विद्यार्थिनीवर वर्गमित्राकडून बलात्कारघटनेच्या दिवशी पीडिता सकाळी काही वस्तू घेण्यासाठी आरोपीला भेटली. जेवणाच्या वेळेस आरोपीने तिला अनेक वेळा फोन करून आर्किटेक्चर ब्लॉकच्या सातव्या मजल्यावर बोलावले. तेथे पोहोचताच आरोपीने जबरदस्तीने तिचे चुंबन घेण्याचा प्रयत्न केला. पीडिता लिफ्टमधून खाली उतरण्याचा प्रयत्न करत असताना आरोपी तिच्या मागे गेला आणि सहाव्या मजल्यावर तिला पुरुषांच्या शौचालयात ओढून नेले. तेथे आरोपीने आतून दरवाजा बंद करून तिच्यावर बलात्कार केला..Jalna Crime : दहा लाखांची लाच घेताना जालना मनपा आयुक्त जाळ्यात; ACB ची धडक कारवाई, कंत्राटदारांकडे केली होती पैशांची मागणी.गर्भपाताच्या गोळीचीही विचारणा!या दरम्यान पीडितेचा मोबाईल फोन वाजल्यावर आरोपीने तो हिसकावून घेतला. ही घटना दुपारी १:३० ते १:५० या वेळेत घडल्याचे सांगितले जाते. घटनेनंतर पीडितेने तिच्या दोन मैत्रिणींना सर्व सांगितले. आरोपीने नंतर तिला फोन करून गर्भपाताची गोळी हवी आहे का, असा सवालही केला. या घटनेमुळे पीडिता मानसिकदृष्ट्या खचली होती आणि त्यामुळे तिने तक्रार दाखल करण्यास काही दिवसांचा विलंब केला. शेवटी तिने पालकांना सर्व सांगून पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली..पोलिसांनी सांगितले की, ज्या मजल्यावर ही घटना घडली त्या मजल्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने तपास अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. तरीही फॉरेन्सिक व डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. या घटनेवर महाविद्यालय प्रशासनाने अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही..घटनेनंतर राजकीय वादळया घटनेमुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्था यावरून राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक (भाजप) यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. त्यांनी सांगितले, “कर्नाटकात कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. केवळ चार महिन्यांत ९७९ लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. त्यापैकी ११४ प्रकरणे बंगळुरूमध्येच आहेत. महिला व मुली भीतीच्या वातावरणात जगत आहेत.” त्यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाला (एनसीडब्ल्यू) पत्र लिहून तथ्य शोध पथक पाठविण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.