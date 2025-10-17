देश

कॉलेजमध्येच धक्कादायक प्रकार; शौचालयात नेऊन विद्यार्थिनीवर अत्याचार, वर्गमित्राकडूनच कृत्य, गर्भपाताच्या गोळीचीही केली विचारणा

Shock in Bengaluru: Student sexually assaulted inside college campus toilet - बेंगळुरूतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात विद्यार्थिनीवर वर्गमित्राने शौचालयात बलात्कार केला. आरोपीने गर्भपाताची गोळी विचारली. या घटनेने सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Bengaluru College Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळुरू : एका खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या शौचालयात २१ वर्षीय विद्यार्थिनीवर वर्गमित्राने बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना (Bengaluru College Case) उघडकीस आली आहे. आरोपीने अत्याचारानंतर पीडितेला गर्भपाताची गोळी हवी आहे का, असा सवाल केला होता. ही घटना १० ऑक्टोबर रोजी घडली असून तब्बल पाच दिवसांनी ती बाहेर आली. १५ ऑक्टोबर रोजी पीडितेने हनुमंतनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

