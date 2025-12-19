देश

धक्कादायक! 19 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर ब्लॅकमेल करून सामूहिक अत्याचार; मैत्रीचं रुपांतर प्रेमसंबंधात झालं अन्...

Victim Blackmailed Using Private Video : बंगळूरमध्ये १९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचार करून व्हिडिओच्या आधारे ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली.
College Student Assault

College Student Assault

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर (कर्नाटक) : १९ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचार (College Student Assault) करून तिचे खासगी व्हिडिओ रेकॉर्ड करत नंतर ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी तीन आरोपींना अटक केली. ही धक्कादायक घटना ऑक्टोबर महिन्यात बंगळूर दक्षिण जिल्ह्यातील मागडी तालुक्यात घडली होती.

Loading content, please wait...
crime
student
police case
College
young girl
bengaluru

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com