धक्कादायक! 19 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर ब्लॅकमेल करून सामूहिक अत्याचार; मैत्रीचं रुपांतर प्रेमसंबंधात झालं अन्...

बंगळूर (कर्नाटक) : १९ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचार (College Student Assault) करून तिचे खासगी व्हिडिओ रेकॉर्ड करत नंतर ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी तीन आरोपींना अटक केली. ही धक्कादायक घटना ऑक्टोबर महिन्यात बंगळूर दक्षिण जिल्ह्यातील मागडी तालुक्यात घडली होती..आरोपींची नावे विकास, प्रशांत आणि चेतन अशी आहेत. यापैकी दोघे महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत, तर तिसरा आरोपी इलेक्ट्रिशियन असल्याची माहिती पोलिसांनी (Police) दिली. मुख्य आरोपी विकासची ओळख सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी पीडित विद्यार्थिनीसोबत झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये मैत्रीचे संबंध निर्माण झाले आणि ते पुढे प्रेमसंबंधात रूपांतरित झाले..Kolhapur Accident : लक्ष्मी मंदिरासमोर दुचाकींच्या धडकेत 21 वर्षीय तरुण ठार; तिघे गंभीर जखमी, धोकादायक वळणावर अपघात.विकासने विद्यार्थिनीसोबत लग्न करण्याचे आश्वासन देत तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. त्याने तिच्या नकळत खासगी क्षणांचे व्हिडिओ मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड केले. हे व्हिडिओ त्याने आपल्या मित्रांना दाखवले, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नंतर विकासने व्हिडिओ विद्यार्थिनीकडे पाठवून तिला ब्लॅकमेल केले. ऑक्टोबरमध्ये त्याने पुन्हा तिच्याशी संबंध ठेवले..Sangli Crime : 'ती माझी बहीण आहे, तिच्या नादाला लागू नका'; 17 वर्षीय विद्यार्थ्यावर ईश्वरपुरात धारदार शस्त्राने खुनी हल्ला.त्यानंतर इतर दोन आरोपींच्या मदतीने तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. या अत्याचारास विरोध केल्यावर आरोपींनी तिच्यावर हल्ला केला आणि हा प्रकार व्हिडिओत रेकॉर्ड करण्यात आला. सातत्याने होत असलेल्या छळाला कंटाळून अखेर विद्यार्थिनीने आपल्या पालकांना संपूर्ण प्रकार सांगितला. त्यानंतर मागडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. बंगळूर दक्षिण जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक श्रीनिवास गौडा यांनी तिन्ही आरोपींना अटक केल्याची माहिती दिली.