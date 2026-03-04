देश
Bengaluru Drug Bust : हाय-प्रोफाइल ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त! केरळमधील दोन पदवीधरांना अटक, 11.50 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त
Major Drug Seizure by City Crime Branch in Bengaluru : बंगळूरमध्ये सीसीबीने ११.५० कोटींचे एलएसडी, हायड्रो गांजा आणि चरस जप्त करत दोन पदवीधर आरोपींना अटक केली.
बंगळूर : अमली पदार्थ (ड्रग्ज) विरोधात मोहीम राबवणाऱ्या सिटी क्राईम ब्रँच (सीसीबी) पोलिसांनी मोठी कारवाई करत केरळमधील तरुणीसह दोन पदवीधर ड्रग्ज तस्कराना अटक केली (Bengaluru drug bust latest news) आहे. आरोपींकडून तब्बल ११.५० कोटींचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत.