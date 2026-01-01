Government Job Fraud : काँग्रेसची सरचिटणीस असल्याचं भासवून 10 जणांची तब्बल 5.30 कोटींची फसवणूक; सरकारी नोकरीचं दाखवलेलं आमिष

बंगळूर : सरकारी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून दहाहून अधिक जणांची तब्बल ५.३० कोटींची फसवणूक (Bengaluru Job Scam) केल्याप्रकरणी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी (केपीसीसी) महिला शाखेच्या सरचिटणीस असल्याचे भासवणाऱ्या महिलेसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..विजापूर येथील रहिवासी संगमेश रचय्या वस्त्रद यांनी सिटी क्राईम ब्रँच (सीसीबी)कडे दिलेल्या तक्रारीनुसार शमशाद बेगम, तिचे वडील एम. एम. मन्सूर अहमद, तिची बहीण शमी बेगम, तसेच रमेश आणि शरथ या दोन तोतया सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे..तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, शमशाद बेगम हिने स्वतःला केपीसीसी महिला शाखेची सरचिटणीस असल्याचे सांगितले. तर मन्सूर अहमद याने केपीसीसीचे संयुक्त सचिव असल्याचा दावा केला. आरोपींनी प्रभावी मंत्री व विविध शासकीय विभागांतील अधिकाऱ्यांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे भासवून सरकारी नोकऱ्या मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले. नेत्यांसोबतचे फोटोही दाखवले..Heart Attack Case : क्रिकेट खेळताना मैदानावरच बारावीत शिकणाऱ्या युवकाला हृदयविकाराचा झटका; उत्कर्षच्या मृत्यूने हळहळ.शमशाद हिने तक्रारदार संगमेश याला कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) कार्यालयात नेऊन शरथ नावाच्या व्यक्तीची ओळख करून दिली. तसेच रमेशला रेल्वे विभागाचा अधिकारी म्हणून सादर करून रेल्वेत नोकरी मिळाल्याची बनावट नियुक्तीपत्रे दिली. काही उमेदवारांना कोलकाता येथे तीन महिने, तसेच मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे बनावट प्रशिक्षणही दिले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..याशिवाय जलसंपदा, आरोग्य व समाजकल्याण विभागात नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखवून सुमारे ५६ लाख उकळण्यात आले. बनावट परीक्षा हॉल तिकिटे देऊन नियमित परीक्षेनंतर विशेष परीक्षा होईल, तसेच सरकारी बॅकलॉग पदांअंतर्गत भरती होईल, असे सांगण्यात आले. संगमेश याने गावातील तरुणांकडून व ओळखीच्या लोकांकडून पैसे गोळा करून आरोपींना दिले. कोट्यवधी रुपये विविध बँक खात्यांमध्ये रोख व ऑनलाइन ट्रान्सफरद्वारे जमा करण्यात आले. एकूण २० हून अधिक नोकरी इच्छुकांची फसवणूक झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.