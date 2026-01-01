देश

Government Job Fraud : काँग्रेसची सरचिटणीस असल्याचं भासवून 10 जणांची तब्बल 5.30 कोटींची फसवणूक; सरकारी नोकरीचं दाखवलेलं आमिष

Government Job Fraud : सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून ५.३० कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी केपीसीसी महिला पदाधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्या महिलेसह पाच जणांवर सीसीबीने गुन्हा दाखल केला.
Government Job Fraud

Government Job Fraud

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : सरकारी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून दहाहून अधिक जणांची तब्बल ५.३० कोटींची फसवणूक (Bengaluru Job Scam) केल्याप्रकरणी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी (केपीसीसी) महिला शाखेच्या सरचिटणीस असल्याचे भासवणाऱ्या महिलेसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
Congress
fraud news
Government Jobs
bengaluru
Fraud Crime
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com