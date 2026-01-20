देश

VIDEO VIRAL : धक्कादायक! बड्या आयपीएस अधिकाऱ्याचे ऑफिसमध्येच महिलेसोबत अश्लील चाळे; मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाला दिले चौकशीचे आदेश

Viral Video Sparks IPS Officer Controversy in Bengaluru : वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रामचंद्र राव यांचा कथित गैरवर्तनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गृह विभागाला प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
IPS Officer Video Controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : नागरिक हक्क अंमलबजावणी संचलनालयाचे महासंचालक (डीजीपी) असलेले वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रामचंद्र राव (IPS Officer Ramchandra Rao Viral Video) यांचा कार्यालयातच एका महिलेसोबत गैरवर्तन करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी (ता. १९) गृह विभागाला दिले.

