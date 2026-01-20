VIDEO VIRAL : धक्कादायक! बड्या आयपीएस अधिकाऱ्याचे ऑफिसमध्येच महिलेसोबत अश्लील चाळे; मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाला दिले चौकशीचे आदेश

बंगळूर : नागरिक हक्क अंमलबजावणी संचलनालयाचे महासंचालक (डीजीपी) असलेले वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रामचंद्र राव (IPS Officer Ramchandra Rao Viral Video) यांचा कार्यालयातच एका महिलेसोबत गैरवर्तन करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी (ता. १९) गृह विभागाला दिले..बेळगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, ‘या व्हिडिओबाबत सकाळीच माहिती मिळाली. अधिकारी कितीही वरिष्ठ असला तरी नियमभंग केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. त्यामुळे या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.’.व्हायरल झालेला व्हिडिओ सुमारे वर्षापूर्वीचा असल्याचे सांगितले जात असून त्यामध्ये रामचंद्र राव हे गणवेशात असतानाच त्यांच्या कार्यालयाच्या आतील भागात एका महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यापूर्वी रामचंद्र राव यांची सावत्र कन्या, अभिनेत्री रान्या राव हिच्यावर सोने तस्करी प्रकरणात सहभागाचा आरोप झाल्यानंतर त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते..Road Accident : रिक्षाचालकाने अचानक कट मारला अन् भरधाव स्कुटी बसला धडकली, आई-वडिलांसमोरच लेकीचा करुण अंत; नातेवाईकांचा हृदय पिळवटणारा आक्रोश.राव यांनी आरोप फेटाळलाडीजीपी रामचंद्र राव यांनी, माझी प्रतिमा खराब करण्यासाठी हा एक पद्धतशीर कट आहे. मी आजच व्हिडिओ पाहिला. हा व्हिडिओ पूर्णपणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरून तयार केलेला आहे. काही स्वार्थी हितसंबंधांनी माझ्या कारकिर्दीला डाग लावण्यासाठी हा कट रचला आहे, असा दावा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.