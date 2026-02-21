देश

Terrorist Junaid Ahmad : तुरुंगातील कैद्यांना भडकवणारा मास्टरमाईंड अद्याप मोकाट! दहशतवादी जुनैद अहमदला पकडण्यासाठी NIA कडून पाच लाखांचे रोख बक्षीस जाहीर

NIA Announces ₹5 Lakh Reward for Junaid Ahmed : बंगळूरमध्ये लष्कर-ए-तौयबा संबंध प्रकरणात मुख्य आरोपी जुनैद अहमदच्या अटकेसाठी एनआयएने ५ लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.
NIA reward Junaid Ahmed Lashkar-e-Taiba Bengaluru case

NIA reward Junaid Ahmed Lashkar-e-Taiba Bengaluru case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : लष्कर-ए-तौयबा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध ठेवून कारागृहातील सहकैद्यांना दहशतवादी कृत्यांसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मुख्य आरोपी असलेल्या जुनैद अहमद (वय ३३) याच्या शोधासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) पाच लाखांचे (Bengaluru Terror Investigation) रोख बक्षीस जाहीर केले आहे.

Loading content, please wait...
police case
Terrorist
crime marathi news
Terror
Terrorist Organization
bengaluru
NIA

Related Stories

No stories found.