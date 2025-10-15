Bengaluru Police : पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवून लाखोंची फसवणूक; महाराष्ट्रातील आठजणांसह 16 जण ताब्यात, मोठं रॅकेट असण्याची शक्यता!

एचएसआर लेआउट पोलिसांनी मोठी कारवाई करून टोळीला अटक केली.खोटे अधिकारी बनून नागरिकांकडून लाखोंची फसवणूक करण्यात आली.१६ आरोपींना अटक करून साहित्य जप्त करण्यात आले..बंगळूर : पोलिस अधिकारी (Bengaluru Police) आणि तपास संस्थांचे अधिकारी असल्याचे भासवून नागरिकांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देत लाखोंची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात एचएसआर लेआउट पोलिसांना यश आले. या प्रकरणात १६ आरोपींना अटक करण्यात आली असून साहित्य जप्त केले आहे..अटक केलेल्या आरोपींमध्ये गुजरातचा महादेवसिंग (वय २६), महाराष्ट्रातील फ्रान्सिस (२९), मोहित कनकई (३२), कार्तिक राजू (२५), सुनील (३०), अरविंद अन्नी पुजारी (३१), राकेशकुमार सिंग (२९), इंदर लामियादव (३१), रोहन कृष्णा (३२) आणि सोनी (४३) यांचा समावेश आहे. यात महाराष्ट्रातील आठ, मेघालयातील चार, तसेच ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि गुजरातमधील प्रत्येकी एका आरोपीचा समावेश असल्याची माहिती शहर पोलिस आयुक्त सीमांतकुमार सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..पोलिसांनी या आरोपींकडून ४१ संगणक, ४१ मॉनिटर्स, ४० सीपीयू, ४१ माऊस, ४१ कीबोर्ड, ४१ व्हीजीए केबल्स, ८२ पॉवर केबल्स, २१ लॅन केबल्स, दोन उपस्थिती रजिस्टर, चार स्क्रिप्ट नोटबुक्स, २५ मोबाईल फोन आणि ओळखपत्रे जप्त केली आहेत.एचएसआर लेआउटमधील २७ व्या मेन रोडवर ‘बीपीओ कंपनी’ या नावाने आरोपी कंपनी चालवत होते. या माहितीनंतर निरीक्षक हरिशकुमार सुमोतो यांनी सापळा रचून कारवाई केली. छाप्यात १६ आरोपींना अटक करून उपकरणे जप्त केली..Missing Lawyer Case : तीन महिन्यांपासून वकील बेपत्ता, शिंदे गटाच्या 'या' आमदारावर गंभीर आरोप; किशोरी आरडे म्हणाल्या, 'माझ्या पतीच्या जीवाला..'.आरोपींनी दोन वर्षांपूर्वी ‘सिबिट्स सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या नावाने बीपीओ कंपनी सुरू केली होती. दोन मजल्यांवर २० ते २५ कर्मचारी कार्यरत होते. नोकरीच्या जाहिराती देऊन त्यांनी तरुणांची ऑनलाइन भरती केली आणि त्यांना फसवणुकीचे प्रशिक्षण दिले. आरोपी रात्री पोलिस अधिकारी किंवा तपास संस्थांचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवून अमेरिकेसह विविध देशांतील नागरिकांना फोन करत. ते मनी लाँड्रिंग किंवा अंमली पदार्थ कायद्यांतर्गत गुन्ह्यात सामील असल्याचा आरोप करत त्यांना अटकेपासून वाचवण्यासाठी पैसे उकळत होते..मोठे रॅकेट असल्याची शक्यतापोलिसांनी सांगितले की, या टोळीने आतापर्यंत देश-विदेशातील अनेक नागरिकांची फसवणूक केली असून जप्त केलेल्या साहित्यावरून यामागे मोठे रॅकेट असल्याचा अंदाज आहे. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.