Real Estate Businessman Killed : रिअल इस्टेट व्यावसायिकाचा थरकाप उडवणारा शेवट! अपहरण करून तमिळनाडूच्या जंगलात केली हत्या; CID तपासात धक्कादायक माहिती समोर

Real Estate Businessman Kidnapped Near Bengaluru : तमिळनाडूतील जंगलात खून केल्याप्रकरणी दोन अल्पवयीनांसह आठ जणांना अटक झाली असून सीआयडीकडून तपास सुरू आहे.
who killed Bengaluru real estate businessman

सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : बंगळूरच्या बाहेरील भागात रिअल इस्टेट व्यावसायिकाचे अपहरण करून खून केल्याप्रकरणी दोन अल्पवयीनांसह आठ जणांना अटक करण्यात आली (Bengaluru real estate businessman kidnapping case) आहे, अशी माहिती पोलिसांनी गुरुवारी दिली.

