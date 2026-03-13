Real Estate Businessman Killed : रिअल इस्टेट व्यावसायिकाचा थरकाप उडवणारा शेवट! अपहरण करून तमिळनाडूच्या जंगलात केली हत्या; CID तपासात धक्कादायक माहिती समोर

बंगळूर : बंगळूरच्या बाहेरील भागात रिअल इस्टेट व्यावसायिकाचे अपहरण करून खून केल्याप्रकरणी दोन अल्पवयीनांसह आठ जणांना अटक करण्यात आली (Bengaluru real estate businessman kidnapping case) आहे, अशी माहिती पोलिसांनी गुरुवारी दिली..गेल्या रविवारी बंगळूरच्या बाहेरील परिसरातून अपहरण केलेल्या गोपाल ऊर्फ गोपी (वय ३०) यांचा मृतदेह सोमवारी तमिळनाडूमध्ये आढळून आला. या हत्येच्या कटाचा मुख्य सूत्रधार असलेला प्रमुख आरोपी मोहन बाबू याला पोलिसांनी सोमवारी अटक केली होती..Clerk Bribery Viral Video : निवृत्त महिलेकडून 45 हजारांची लाच घेताना बडा लिपिक कॅमेऱ्यात कैद; नोटा मोजतानाचा तोरा तर पाहा, आरोग्य विभागात खळबळ.त्यानंतर आणखी सात आरोपींना अटक केली. खूनप्रकरणी आतापर्यंत आठ जणांना अटक केली असून, त्यामध्ये दोन अल्पवयीनांचा समावेश आहे, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रकरणाचा तपास सध्या सीआयडी पथकाकडून केला जात आहे..Sangola Bribery Case : एसीबीचा मोठा दणका! सांगोल्यात लेडी ऑफिसरच्या सांगण्यावरून ड्रायव्हरने घेतली 7 हजारांची लाच; सातबारावर नाव चढवण्यासाठी मागितले पैसे.पोलिसांच्या माहितीनुसार, रविवारी गोपाल आणि त्यांचा मित्र सतीश हे अत्तिबेलेहून आनेकलकडे मोटारीने जात असताना कर्पूर गेटजवळ त्यांचे अपहरण करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना तमिळनाडूतील कृष्णगिरी जिल्ह्यातील डेंकणीकोट्टईजवळील जंगल परिसरात नेऊन धारदार शस्त्रांनी खून केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.