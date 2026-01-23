Child Assault Case : आई कामाला गेलेली पाहून दोन चिमुकल्यांना अमानुष मारहाण; अंगावर जखमा, एकाचा मोडला हात

बंगळूरु : दोड्डबळ्ळापूर शहरात माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. येथील मुत्यालम्मा मंदिराजवळ ३ आणि ७ वर्षांच्या दोन चिमुकल्या मुलांना (Child Assault News) काही अज्ञात व्यक्तींनी अमानुष मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या हल्ल्यात दोन्ही मुलांच्या अंगावर जखमा, हाता-पायाला सूज आली असून, एका मुलाचा हात मोडल्याचे निष्पन्न झाले आहे..हल्ल्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या या मुलांना तातडीने बंगळूरूच्या व्हिक्टोरिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास ही घटना येताच त्यांनी तात्काळ चाइल्ड हेल्पलाईनला माहिती दिली. त्यानुसार बाल संरक्षण विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असता हा अमानुष हल्ला उघडकीस आला. अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मुलांची वैद्यकीय मदत सुनिश्चित केली..ऑनर किलिंगचा थरार! मध्यरात्री तरुणीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत पकडलं, कुटुंबीयांनी फावड्याने हल्ला करत दोघांना जागीच संपवलं.मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलांची आई गारमेंट्स कारखान्यात कामासाठी गेली असताना, तिच्या अनुपस्थितीत अज्ञात व्यक्तींनी ही कृत्ये केल्याचा संशय आहे. हल्ल्यामुळे प्रचंड घाबरलेली ही मुले अद्याप घटनेबाबत स्पष्ट माहिती देऊ शकत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे..या प्रकरणी बाल संरक्षण विभागाने गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला असून, हल्लेखोरांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. चिमुकल्यांवर झालेल्या या क्रूर हल्ल्याचा समाजातून तीव्र निषेध व्यक्त होत असून, आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.