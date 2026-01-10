देश

Road Accident : अय्यप्पा स्वामींचं दर्शन घेऊन परतताना काळाचा घाला; ट्रकच्या धडकेत चिमुकलीसह चार भाविकांचा दुर्दैवी अंत, सात जण जखमी

Tragic Road Accident Involving Sabarimala Ayyappa Devotees : ही घटना तुमकूर तालुक्यातील कोरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील वसंतनरसापूर औद्योगिक परिसराजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर पहाटे घडली.
बंगळूर : शबरीमला अय्यप्पा स्वामींचे दर्शन घेऊन परतत असलेल्या भाविकांच्या (Ayyappa Devotees Accident) वाहनाचा रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात एका चिमुकलीसह चार जणांचा मृत्यू झाला; तर सात जण गंभीर जखमी झाले. ही घटना तुमकूर तालुक्यातील कोरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील वसंतनरसापूर औद्योगिक परिसराजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर पहाटे घडली.

