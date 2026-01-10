Road Accident : अय्यप्पा स्वामींचं दर्शन घेऊन परतताना काळाचा घाला; ट्रकच्या धडकेत चिमुकलीसह चार भाविकांचा दुर्दैवी अंत, सात जण जखमी

बंगळूर : शबरीमला अय्यप्पा स्वामींचे दर्शन घेऊन परतत असलेल्या भाविकांच्या (Ayyappa Devotees Accident) वाहनाचा रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात एका चिमुकलीसह चार जणांचा मृत्यू झाला; तर सात जण गंभीर जखमी झाले. ही घटना तुमकूर तालुक्यातील कोरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील वसंतनरसापूर औद्योगिक परिसराजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर पहाटे घडली..या अपघातात कोप्पळ जिल्ह्यातील कुकनूर व येलबुर्गा येथील रहिवासी गविसिद्धप्पा (वय ४०), मारतप्पा (३५), वेंकटेशप्पा (३०) आणि सात वर्षांची साक्षी यांचा मृत्यू झाला आहे. प्रशांत, प्रवीणकुमार, राजप्पा, उल्गप्पा, राकेश, तिरुपती आणि श्रीनिवास हे सात जण जखमी झाले असून त्यांना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहे..Crime News : धक्कादायक! व्यसनाच्या त्रासाला कंटाळून जन्मदात्या बापानं केला मुलाचा खून; Heart Attack ने मृत्यू झाल्याचा केला होता बनाव.माहितीनुसार, चार दिवसांपूर्वी कोप्पळ जिल्ह्यातून भाविक शबरीमला दर्शनासाठी गेले होते. परतीच्या प्रवासात असताना, वसंतनरसापूर औद्योगिक परिसरातील बेल्लावी क्रॉसजवळ रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला त्यांच्या वाहनाने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातामुळे काही काळ राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक विस्कळीत झाली होती. अपघातग्रस्त वाहनात अडकलेल्या मृतदेहांना बाहेर काढून शवागारात हलवण्यात आले, तर गंभीर जखमींना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.