Startup Capital: रोजगार, स्टार्टअपमध्ये बंगळूर देशात आघाडीवर; महिलांचा सहभाग वाढला, पदवीधरांसाठी संधी वाढल्या

बंगळूर : 'वुई आर सीटी-२०२६' अहवालानुसार भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये बंगळूरने रोजगार, कौशल्य, स्टार्टअप गुंतवणूक आणि महिलांच्या कार्यस्थळातील सहभाग या सर्व बाबींमध्ये आघाडी कायम राखली आहे. दिल्ली एनसीआर आणि मुंबई आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असली तसेच हैदराबाद राहणीमानात (लाइव्हॅबिलिटी) चांगली कामगिरी करत असली, तरी नोकरीच्या संधी, प्रतिभा आणि नवोपक्रमाच्या दृष्टीने बंगळूर देशातील प्रमुख केंद्र ठरले आहे..नवीन पदवीधरांसाठी बंगळूरच केंद्रनवीन पदवीधरांसाठी बंगळूर हे सर्वात मोठे रोजगार केंद्र बनले आहे. ०-६ वर्षांच्या अनुभवासाठी उपलब्ध नोकऱ्यांमध्ये शहर अव्वल स्थानावर आहे. आयटी क्षेत्रातच ३४.६ टक्के एंट्री-लेव्हल नोकऱ्या बंगळूरमध्ये आहेत. तर हैदराबादमध्ये हा आकडा १५.९ टक्के आहे. उत्पादन, ऑटोमोबाईल, बँकिंग, औषधनिर्मिती, रिटेल आणि ऊर्जा अशा सर्व क्षेत्रांमध्येही बंगळूरने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. .Premium|Urban Political Economy : शहरी राजकीय अर्थकारणात महानगरांचे वर्चस्व; नागपूर आणि मुंबईचे महत्त्व.बंगळूर आणि हैदराबाद मिळून ०-५ वर्षांच्या अनुभवासाठी होणाऱ्या भरतीत ४०-५० टक्के वाटा उचलतात, ज्यामुळे करिअरच्या सुरुवातीसाठी या शहरांचे महत्त्व वाढले आहे. दिल्ली एनसीआरमध्ये स्टार्टअप्सची संख्या जास्त असली (२०२०-२०२४ दरम्यान १०,७२२), तरी बंगळूरमध्ये कमी स्टार्टअप्स (६,९२१) असूनही त्यांना अधिक निधी मिळतो. बंगळूरमधील १,००४ स्टार्टअप्सना निधी मिळाला, तर दिल्लीत हा आकडा ९७४ आहे. यावरून बंगळूरमधील स्टार्टअप्सची गुणवत्ता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास दिसून येतो..एआय आणि नवतंत्रज्ञानात आघाडीब्लॉकचेन, क्लाउड, सायबरसुरक्षा, रोबोटिक्स यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात बंगळूर आघाडीवर आहे. २०२०-२०२४ दरम्यान येथे ५२ एआय स्टार्टअप्सना निधी मिळाला. जो इतर सर्व शहरांच्या एकत्रित संख्येपेक्षा जास्त आहे. एआय क्षेत्रात २२४.१ दशलक्ष डॉलर गुंतवणूक झाली..Industrial Growth : अन्नधान्य प्रक्रियेवरच उद्योगचक्राचा डोलारा; गडहिंग्लज, हलकर्णीपर्यंत औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार; हजारो जणांना मिळाला रोजगार.नवीन कंपन्यांची संख्या वाढलीगेल्या दशकात बंगळूर आणि हैदराबादमध्ये नवीन कंपन्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. २०२४-२५ मध्ये बंगळूरमध्ये ११,२६१ तर हैदराबादमध्ये १०,८१३ नवीन कंपन्या स्थापन झाल्या. या दोन्ही शहरांचा एकत्रित वाटा आता २५ टक्के झाला आहे. एकूणच, बंगळूर हे देशातील रोजगार, नवकल्पना आणि उद्योजकतेचे प्रमुख केंद्र म्हणून अधिक विकसित होत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते..महिलांसाठी अनुकूल शहरमहिलांच्या रोजगार आणि कौशल्य विकासात बंगळूर देशातील सर्वात अनुकूल शहर ठरले आहे. स्किलिंग आणि रोजगार संधींमध्ये ते हैदराबादपेक्षा पुढे आहे. मात्र, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षिततेत हैदराबाद थोडे पुढे आहे.