Traffic Jam Viral Post : 23 KM नको, 47 KM च बरं! Google Map चा 'तो' स्क्रीनशॉट पाहून तुम्हीही डोक्याला हात लावाल; ट्रॅफिकपासून वाचण्यासाठी महिलेची भन्नाट आयडिया

बंगळूर : बंगळूरमधील प्रचंड वाहतूक कोंडीपासून बचाव करण्यासाठी एका महिलेने शोधलेली अनोखी युक्ती सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आली आहे. श्राविका जैन या महिलेने तिच्या 'एक्स' अकाउंटवर बंगळूरमधील 'नियमित दिवसाचा' अनुभव शेअर करत ही माहिती दिली (Bengaluru traffic jam viral post)असून, तिची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..श्राविका जैनने 'शहरातील ट्रॅफिक टाळण्यासाठी २३ किलोमीटरच्या छोट्या मार्गाऐवजी तब्बल ४७ किलोमीटरचा लांबचा मार्ग निवडल्याचे सांगितले. बंगळूरमधील रहदारी टाळण्यासाठी ४७ किमीचा भुर्दंड सोसला. हा इथला नेहमीचा दिवस आहे', असे तिने पोस्टमध्ये लिहिले आहे..यासोबतच तिने नकाशावर दाखविलेल्या दोन्ही मार्गांचे स्क्रीनशॉटही शेअर केले आहेत. पहिल्या स्क्रीनशॉटमध्ये २३ किमीच्या मार्गासाठी एक तास ३५ मिनिटांचा प्रवास वेळ दाखविण्यात आला असून, निश्चितस्थानी पोहोचण्याची वेळ सायंकाळी ५.४३ अशी आहे. तर दुसऱ्या स्क्रीनशॉटमध्ये ४७ किमीच्या लांब मार्गासाठी केवळ १ तास १२ मिनिटांचा वेळ दाखविला असून, पोहोचण्याची वेळ सायंकाळी ५.२० अशी दिसते. या पोस्टला आतापर्यंत ८२ हजारांहून अधिक 'व्ह्यूज' मिळाले आहेत..एका नेटिझन्सने टिप्पणी करताना लिहिले की, 'लहान मार्गावर टोल नसल्यामुळे बरेच लोक टोल टाळण्यासाठी तोच मार्ग वापरत असावेत. त्यामुळे तिथेच जास्त वाहतूक कोंडी होत असावी. परिस्थिती उलट झाली तर कदाचित छोटा मार्गच जलद ठरेल. दुसऱ्या एकाने लिहिले, ''एका जंगलात दोन रस्ते वेगळे झाले आणि मी कमी प्रवास केला जाणारा रस्ता निवडला', ही ओळ येथे खरी ठरली आहे.''.'लांबच्या प्रवासामुळे खर्चही वाढला'तर आणखी एका वापरकर्त्याने सुचविले, ''तुमच्याकडे कितीही सामान असले, तरी होसूर रोड ते यशवंतपूर हा प्रवास मेट्रोने करायला हवा होता.'' याशिवाय काहींनी लांबच्या प्रवासामुळे वाढणारा इंधन आणि टोल खर्चही लक्षात आणून दिला आहे. दरम्यान, बंगळूरमधील वाढती वाहतूक कोंडी ही नागरिकांसाठी मोठी समस्या बनली असून, अनेक जण वेळ वाचविण्यासाठी अशा पर्यायी मार्गांचा वापर करत असल्याचे या पोस्टवरून स्पष्ट होत आहे..