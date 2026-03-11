देश

Traffic Jam Viral Post : 23 KM नको, 47 KM च बरं! Google Map चा 'तो' स्क्रीनशॉट पाहून तुम्हीही डोक्याला हात लावाल; ट्रॅफिकपासून वाचण्यासाठी महिलेची भन्नाट आयडिया

Why Bengaluru Traffic Is Among the Worst in India : बंगळूरमधील भीषण ट्रॅफिक टाळण्यासाठी एका महिलेने २३ किमीच्या मार्गाऐवजी ४७ किमीचा लांब मार्ग निवडला. तिची सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल झाली आहे.
Woman Chooses 47 km Route to Avoid Bengaluru Traffic

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : बंगळूरमधील प्रचंड वाहतूक कोंडीपासून बचाव करण्यासाठी एका महिलेने शोधलेली अनोखी युक्ती सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आली आहे. श्राविका जैन या महिलेने तिच्या ‘एक्स’ अकाउंटवर बंगळूरमधील ‘नियमित दिवसाचा’ अनुभव शेअर करत ही माहिती दिली (Bengaluru traffic jam viral post)असून, तिची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

bengaluru palace
Traffic
Traffic rules
bengaluru
Woman
traffice police

