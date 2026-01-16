देश

Kashi: मित्रासोबतची 'ती' पैज अन् डेप्युटी कलेक्टरची खुर्ची! वाचा, काशी विश्वनाथ मंदिराचे CEO विश्व भूषण यांची प्रेरणादायी कहाणी

Kashi Vishwanath Temple CEO Vishwabhushan: ज्यांच्या हातात आज जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मंदिरांपैकी एक असलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिराची धुरा आहे, त्या विश्व भूषण यांचा इथपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सोपा नव्हता.
सकाळ वृत्तसेवा
ज्यांच्या हातात आज जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मंदिरांपैकी एक असलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिराची धुरा आहे, त्या विश्व भूषण यांचा इथपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सोपा नव्हता. अयोध्येतील मिल्कीपूरच्या एका छोट्या गावातून आलेल्या या अधिकाऱ्याने कोणत्याही कोचिंग क्लासशिवाय चक्क 'यूपी पीसीएस' परीक्षेत तिसरा क्रमांक पटकावला होता.

