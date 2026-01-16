Kashi: मित्रासोबतची 'ती' पैज अन् डेप्युटी कलेक्टरची खुर्ची! वाचा, काशी विश्वनाथ मंदिराचे CEO विश्व भूषण यांची प्रेरणादायी कहाणी

ज्यांच्या हातात आज जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मंदिरांपैकी एक असलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिराची धुरा आहे, त्या विश्व भूषण यांचा इथपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सोपा नव्हता. अयोध्येतील मिल्कीपूरच्या एका छोट्या गावातून आलेल्या या अधिकाऱ्याने कोणत्याही कोचिंग क्लासशिवाय चक्क 'यूपी पीसीएस' परीक्षेत तिसरा क्रमांक पटकावला होता..प्रायमरी स्कूल ते पीसीएस टॉपरविश्व भूषण यांचे बालपण इतर ग्रामीण मुलांसारखेच साधे होते. त्यांचे वडील सरकारी शाळेत गणिताचे शिक्षक होते. गावात वीज नव्हती, स्मार्टफोन नव्हता आणि शाळेत जाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागायची. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण सरकारी शाळेतच झाले. प्रशासकीय सेवेत येण्याचा विचारही त्यांच्या मनात नव्हता, पण मित्रासोबत लावलेल्या एका साध्या पैजेमुळे त्यांनी फॉर्म भरला आणि अवघ्या दोन महिन्यांच्या अभ्यासात पूर्व परीक्षा (Prelims) उत्तीर्ण केली. तिथूनच त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली..आईचा तो भावूक क्षणजेव्हा ते डेप्युटी कलेक्टर बनले आणि ही बातमी आईला सांगितली, तेव्हा आईला त्याचे महत्त्व लगेच उमजले नाही. मात्र, दुसऱ्या दिवशी जेव्हा वर्तमानपत्रात मुलाचा फोटो आणि नाव झळकले, तेव्हा आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू तरळले. "माझ्या आयुष्यातील तो सर्वात भावूक क्षण होता," असे विश्व भूषण अभिमानाने सांगतात..प्रशासकीय कौशल्याची चुणूकविश्व भूषण यांनी मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ आणि आता वाराणसी अशा विविध ठिकाणी सेवा बजावली आहे. त्यांच्या नावावर अनेक धाडसी निर्णयांची नोंद आहे:कोविड नियंत्रण : लखनऊमधील कोविड कंट्रोल कमांड सेंटरचे त्यांनी यशस्वी संचालन केले.कठोर निर्णय : सीएए-एनआरसी हिंसाचारानंतर नुकसान भरपाई वसुलीचा पहिला आदेश त्यांनीच दिला होता.कुंभ २०१९ : कुंभमेळ्याच्या वेळी प्रयागराजच्या आधुनिकीकरणात त्यांचा मोलाचा वाटा होता.काशी विश्वनाथ मंदिर : सध्या ते येथे 'धार्मिक व्यवस्थापन' आणि 'सनातन नवाचार' (Innovation) यांवर काम करत आहेत, ज्यामुळे भाविकांना सुलभ दर्शन मिळत आहे..तरुणांना यशाचा मंत्र'नॅच्युरल राहा आणि स्वतःवर विश्वास ठेवा, बाकी सर्व काही नियतीनुसार घडेल," असा साधा पण मोलाचा संदेश ते स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना देतात. साधेपणा आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर माणूस कोणत्याही उंचीवर पोहोचू शकतो, हे विश्व भूषण यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.