Agra Kailas Mahadev: ताजपलीकडचा आग्रा पाहायचंय? मग कैलास महादेव मंदिराची सफर चुकवू नका, एकाच ठिकाणी दोन शिवलिंगांचे दर्शन

श्रावण महिन्यापूर्वी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील ऐतिहासिक आणि पौराणिक महत्त्व असलेले कैलास महादेव मंदिर नव्या रूपात भाविकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने सुमारे १५.२६ कोटी रुपयांच्या निधीतून मंदिर परिसर आणि यमुना नदीच्या काठाचा विकास पूर्ण केला आहे. या कायापालटामुळे हे ठिकाण धार्मिक श्रद्धेसोबतच आग्र्यातील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ म्हणूनही विकसित झाले आहे..या मंदिराला समृद्ध पौराणिक परंपरा लाभली आहे. येथे एकाच ठिकाणी दोन शिवलिंगांचे दुर्मिळ दर्शन घडते. ही शिवलिंगे भगवान परशुराम आणि त्यांचे वडील ऋषी जमदग्नी यांनी स्थापन केल्याची श्रद्धा आहे.यमुना किनाऱ्यावर आधुनिक सुविधांचा विकासपर्यटन विभागाने मंदिराचे ऐतिहासिक स्वरूप कायम ठेवत परिसरात अनेक सुविधा निर्माण केल्या आहेत.भव्य घाटांची उभारणी -यमुना नदीच्या काठावर लाल वालुकामय दगडांचा वापर करून प्रशस्त घाट आणि रुंद पायऱ्या बांधण्यात आल्या आहेत..भाविकांसाठी आकर्षक सुविधा -नदीकिनारी फिरण्यासाठी चालण्याचा मार्ग, दर्शनासाठी विशेष व्यासपीठ, मंडप आणि भगवान शिवाच्या डमरूची भव्य प्रतिकृती उभारण्यात आली आहे. ही प्रतिकृती पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे.अंतिम टप्प्यातील कामे -परिसरात दगडी फरशी बसवण्याचे आणि आकर्षक विद्युत रोषणाईचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते लवकरच पूर्ण होणार आहे..भित्तीचित्रांतून साकारली पौराणिक परंपरामंदिराच्या भिंतींवर आणि परिसरात सुंदर भित्तीचित्रांच्या माध्यमातून भगवान शिव आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्या विविध पौराणिक प्रसंगांचे चित्रण करण्यात आले आहे.यामध्ये श्रीकृष्णाचे कालिया नाग मर्दन, बासरी वादन, कुरुक्षेत्रावर अर्जुनाला दाखवलेले विराट स्वरूप, शिव-पार्वतीचे तांडव नृत्य आणि भगवान परशुराम यांची शिवलिंग पूजा यांसारखे प्रसंग साकारण्यात आले आहेत.या भित्तीचित्रांमुळे मंदिर परिसराचे आध्यात्मिक वातावरण अधिक आकर्षक झाले असून, विशेषतः सायंकाळच्या वेळी येथे येणारे भाविक आणि पर्यटक मंत्रमुग्ध होतात..धार्मिक पर्यटनाला मिळणार चालनाउत्तर प्रदेशचे पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे.कैलास महादेव मंदिराच्या विकासामुळे मंदिराचे पौराणिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होईल. तसेच ताजमहाल पाहण्यासाठी आग्र्यात येणाऱ्या देश-विदेशातील पर्यटकांना भारताच्या समृद्ध आध्यात्मिक परंपरेचाही अनुभव घेण्याची संधी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.