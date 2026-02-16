देश

भिवडी येथे कारखान्यात भीषण स्फोट; सात ठार, बेकायदा फटाके निर्मिती सुरू असल्याचा दावा

A massive fire broke out in an unauthorized firecracker unit in Bhiwadi: घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी आर्तिका शुक्ला आणि अन्य वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.
Bhiwadi Factory Fire

Bhiwadi Factory Fire

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयपूर: राजस्थानातील खैरथल-तिजारा जिल्ह्यातील भिवडी शहरात बेकायदा सुरू असलेल्या फटाक्यांच्या कारखान्यात सोमवारी लागलेल्या भीषण आगीत सात जण मृत्युमुखी पडल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

Loading content, please wait...
blast
Crackers

Related Stories

No stories found.