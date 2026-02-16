भिवडी येथे कारखान्यात भीषण स्फोट; सात ठार, बेकायदा फटाके निर्मिती सुरू असल्याचा दावा

जयपूर: राजस्थानातील खैरथल-तिजारा जिल्ह्यातील भिवडी शहरात बेकायदा सुरू असलेल्या फटाक्यांच्या कारखान्यात सोमवारी लागलेल्या भीषण आगीत सात जण मृत्युमुखी पडल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली..अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुमित्रा पारीक यांनी सांगितले की, संबंधित जागा वस्त्रनिर्मिती कारखान्याच्या नावाने भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती; मात्र प्राथमिक अहवालानुसार येथे बेकायदा फटाके तयार केले जात होते. घटनेच्या वेळी कारखान्यात दोन जण अडकले होते. ही घटना भिवडीतील खुशखेरा-करोली औद्योगिक परिसरात घडली. नियमित गस्तीदरम्यान पोलिसांना घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर तत्काळ बचावकार्य सुरू करण्यात आले..Sunetra Pawar: शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रकरण! सुनेत्रा पवारांनी उचललं कठोर पाऊल; आढावा बैठकीत निर्देश.या घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी आर्तिका शुक्ला आणि अन्य वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. शुक्ला यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, कारखान्यात २० हून अधिक कामगार होते. आग लागल्यानंतर अनेक कामगार बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले; मात्र नऊ जण आत अडकले. त्यापैकी सात जण मृत्युमुखी पडले..Pahalgam Tourist Places Reopen : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर बंद केलेली १४ पर्यटनस्थळे पुन्हा सुरू होणार! .सुमारे दीड तासांनंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी जिल्हा प्रशासनाला तातडीने मदत व बचावकार्य करण्याचे निर्देश दिले तसेच वनमंत्री संजय शर्मा यांना अलवर येथे पोहोचण्यास सांगितले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा यांनी या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनीही सात मजुरांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.