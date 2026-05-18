Bhojshala Mandir: लंडनहून परत येणार वाग्देवीची मूर्ती? जाणून घ्या काय आहे भोजशालेचा वाद? कोणी बनवले हे मंदिर आणि काय आहे नवे नियम ?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार येथील ऐतिहासिक 'भोजशाळा' (Bhojshala) वास्तूला अधिकृतपणे मंदिर मानल्याने या जागेचा इतिहास पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एएसआय (ASI) च्या अहवालावर विश्वास ठेवत कोर्टाने हिंदू धर्मीयांना येथे पूजेचा पूर्ण अधिकार दिला आहे..या वादग्रस्त पण ऐतिहासिक वास्तूचा इतिहास आणि त्याची निर्मिती कशी झाली, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:कधी आणि कोणी बांधले हे मंदिर?भोजशाळेचे निर्माण ११ व्या शतकात (अंदाजे इ.स. १०३४ च्या सुमारास) झाले होते. मालवा प्रांतातील परमार वंशाचे ख्यातनाम आणि पराक्रमी राजा भोज यांनी या वास्तूची निर्मिती केली होती. धार ही त्यांची राजधानी होती.राजा भोज हे केवळ एक महान योद्धाच नव्हते, तर ते स्वतः ख्यातनाम विद्वान, कवी आणि लेखक होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक ग्रंथ लिहिले आणि भव्य मंदिरांची निर्मिती केली..येथे कोणाची पूजा व्हायची?इतिहास आणि हिंदू पक्षाच्या दाव्यानुसार, भोजशाळा हे प्रामुख्याने ज्ञान आणि बुद्धीची देवता 'मां सरस्वती' (वाग्देवी) चे भव्य मंदिर होते. राजा भोज यांनी या जागेची निर्मिती एक भव्य विद्यापीठ (University) म्हणून केली होती. येथे देश-विदेशातून विद्यार्थी आणि विद्वान शास्त्र, साहित्य आणि कलेचा अभ्यास करण्यासाठी येत असत. त्यामुळे या जागेला 'भोजशाळा' असे नाव पडले..वादाची पार्श्वभूमी काय आहे?काळाच्या ओघात या वास्तूच्या स्वरूपावरून वाद निर्माण झाला.हिंदू पक्षाचा दावा: ही जागा मां सरस्वतीचे पवित्र मंदिर असून, नंतरच्या काळात परकीय आक्रमकांनी त्याचे रूपांतर मशिदीत केले. धार जिल्ह्याच्या अधिकृत सरकारी संकेतस्थळावरही (Website) याचा उल्लेख मिळतो.मुस्लिम पक्षाचा दावा: मुस्लिम समुदाय या जागेला 'कमाल मौला मशीद' म्हणून ओळखतो आणि तिथे त्यांचा अधिकार असल्याचे सांगतो..मंदिराचे अवशेष आजही जिवंतसरकारी नोंदी आणि पुरातत्व विभागाच्या पाहणीनुसार, सध्याच्या मशीद परिसराच्या आत आणि भिंतींवर मंदिराचे जुने अवशेष, कोरीव खांब आणि हिंदू संस्कृतीशी संबंधित चिन्हे स्पष्टपणे पाहायला मिळतात. याच पुराव्यांच्या आधारे 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' (ASI) ने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता.हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णयउच्च न्यायालयाने एएसआयच्या वैज्ञानिक अहवालाला सर्वोच्च मानून हा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, हे स्थान मूळचे मंदिरच होते, जिथे हिंदू पूर्वापार पूजा करत आले आहेत. त्यामुळे आता येथील व्यवस्थापन पूर्णपणे एएसआयच्या ताब्यात असेल..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवया निर्णयाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा आणि इतिहासाचा गौरव करणारा आहे. एएसआयच्या देखरेखीखाली भोजशाळेची प्रतिष्ठा अधिक मजबूत होईल आणि भाविकांना त्यांचा पूजेचा अधिकार विनाअडथळा मिळेल. तसेच, वाग्देवीची मूर्ती ब्रिटनमधून भारतात परत आणण्याच्या न्यायालयाच्या सूचनेचे त्यांनी स्वागत केले असून, यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही दिली.मुख्यमंत्र्यांनी पुढे बोलताना राज्यातील जनतेला शांतता आणि सद्भाव राखण्याचे आवाहन केले आहे. आपली संस्कृती नेहमीच 'सर्वधर्म समभाव' आणि भाईचाऱ्याची शिकवण देणारी राहिली आहे, असे सांगत त्यांनी सरकार न्यायाधीशांच्या या निर्णयाचा पूर्ण आदर करते आणि राज्यातील सामाजिक सलोखा अधिक मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. कोर्टाच्या या आदेशाची राज्यात शांततेत आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मध्य प्रदेश सरकार प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.