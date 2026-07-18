Bhokasa: हिरवी चटणी अन् गरमागरम चहा सोबतीला; बारा महिने सुपरहिट ठरणारा चवदार गावरान नाश्ता

एखाद्या प्रदेशाची खरी ओळख तेथील पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीतून दिसून येते. उत्तर प्रदेशातील कानपूर परिसरात अनेक वर्षांपासून बनवला जाणारा 'भकोसा' हा असाच एक पारंपरिक आणि पौष्टिक पदार्थ आहे. गव्हाच्या पिठाच्या आवरणात मसालेदार डाळीचे सारण भरून तो वाफेवर शिजवला जातो. त्यानंतर मोहरी, जिरे आणि कढीपत्त्याच्या खमंग फोडणीत हलके परतल्यामुळे त्याची चव अधिक खुलते. तेलकट तळलेल्या पदार्थांच्या तुलनेत हा पदार्थ अधिक हलका आणि आरोग्यदायी मानला जातो..१. आवश्यक साहित्यपिठासाठी:१ कप गव्हाचे पीठ¼ कप रवा½ चमचा मीठ१ चमचा साजूक तूपसारणासाठी:½ कप चणा डाळ.२ मोठे चमचे उडीद डाळ२-३ हिरव्या मिरच्या१ इंच आले¼ कप हिरवे मटार¼ कप बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची¼ कप बारीक चिरलेले फरसबीचे तुकडेकोथिंबीरमसाले:मीठलाल तिखटहळदधणेपूडआमचूरगरम मसाला.हिंगफोडणीसाठी:२ चमचे साजूक तूपमोहरीजिरेकढीपत्ताचिमूटभर मीठलाल तिखट.२. कृतीपीठ तयार करा :गव्हाचे पीठ, रवा, मीठ आणि तूप एकत्र करून पाणी घालून मऊसर पीठ मळावे. ते २० मिनिटे झाकून ठेवावे.सारण तयार करा :चणा डाळ आणि उडीद डाळ दोन तास भिजवून घ्यावी. त्यात आले आणि हिरवी मिरची घालून दरदरीत वाटावे. त्यानंतर मटार, ढोबळी मिरची, फरसबी, कोथिंबीर आणि सर्व मसाले घालून मिश्रण एकजीव करावे.भकोसा तयार करा :पिठाचे लहान गोळे करून जाडसर पुरी लाटावी. मध्यभागी डाळीचे सारण भरून करंजीप्रमाणे दुमडून कडा व्यवस्थित बंद कराव्यात.वाफवणे :उकळत्या पाण्यात भकोसे टाकून साधारण १५ मिनिटे शिजवावेत. शिजल्यानंतर ते वर तरंगू लागतात. त्यानंतर बाहेर काढून थंड होऊ द्यावेत.फोडणी द्या :थंड झालेल्या भकोशांचे तुकडे करावेत. कढईत तूप गरम करून मोहरी, जिरे आणि कढीपत्ता फोडणीला घालावा. त्यात भकोशाचे तुकडे, मीठ आणि लाल तिखट घालून हलके परतावे..Karnataka Covid Cases : महाराष्ट्राशेजारील कर्नाटकात कोरोना रुग्णांमध्ये 10 दिवसात मोठी वाढ; नव्या रुग्णांची नोंद झाल्याने वाढली चिंता, नेमकी काय आहे स्थिती?.३. वाढण्याची पद्धतगरमागरम भकोसा हिरवी पुदिना-कोथिंबीर चटणी, गोड-तिखट चिंचेची चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर खायला अतिशय स्वादिष्ट लागतो. प्रथिने आणि तंतुमय घटकांनी समृद्ध असल्याने हा पदार्थ चवदार तर आहेच, शिवाय पौष्टिकही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.