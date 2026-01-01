Bhopal Crime: महिलांची अंतर्वस्त्रे चोरायचा अन् स्वतः घालून झोपायचा; पोलिसांनी काढला माग, धक्कादायक कारण आलं समोर

Sensational theft case: एका अजब चोरीची घटना पुढे आली आहे. एक तरुण चोरटा घरात घुसायचा अन् महिलांची अंतर्वस्त्र चोरुन न्यायचा. या प्रकारामुळे महिलांमध्ये दहशत पसरली होती. भोपाळमधल्या या चोरट्याचा पोलिसांनी छडा लावला आहे. दीपेश अंकित असं या तरुणाचं नाव असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं. ही घटना शहरातल्या कोलरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये घडत होती..दीपेश नावाचा तरुण महिलांची चोरलेली अंतर्वस्त्र स्वतः परिधान करुन झोपायचा. मंगळवारी रात्री हा तरुण एका डेअरी संचालकाच्या घरात शिरला. मात्र माघारी पळून जात असताना त्याच्या खिशातलं श्रमिक कार्ड तिथंच पडलं. त्यावरुन पोलिसांनी त्याची ओळख पटवली आणि बुधवारी दुपारी त्याला ताब्यात घेतलं. यापूर्वी अनेकदा त्याने असे प्रकार केलेले होते. अनेक महिलांच्या तक्रारी पोलिसांना प्राप्त झालेल्या होत्या..Ladki Bahin eKYC: लाडक्या बहिणींना दिलासा की तांत्रिक गोंधळ? लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी सुविधा सुरूच, पण अंतिम तारीख काय?.दोन घरांना केलं होतं लक्ष्यदीपेशने मागच्या काही दिवसांपासून दोन घरांना लक्ष्य केलेलं होतं. मंगळवारी रात्री तो बाल्कनीच्या मार्गाने एका घरामध्ये शिरला आणि वाळत घातलेले महिलांचे अंतर्वस्त्रे चोरुन नेले. पोलिस त्याच्या खोलीत पोहोचले तेव्हा त्याने तेच चोरलेले अंतर्वस्त्रे घातलेली होती आणि तो झोपलेला होता..Premium|Year 2026 Predictions : नोस्ट्रॅडॅमस आणि बाबा वँगा यांचे २०२६ साठी भयंकर इशारे; निसर्ग कोपणार की तंत्रज्ञान तारणार?.कारण आलं समोरआरोपी दीपेश अंकित याची मानसिक स्थिती ठिक नसल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे त्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आलं होतं. एका महिनेने सांगितलं की, बाल्कनीमध्ये काहीतरी हालचाल जाणवली होती. परंतु भीतीपोटी मी गप्प राहिले. या घटनेनंतर कोलार भागात रात्रीची गस्त वाढवण्यात आलेली आहे. सोशल मीडियात या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.