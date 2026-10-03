Bhopal Music Festival: माउथ ऑर्गनच्या सुरांचा 'कुंभमेळा', माउथ ऑर्गनच्या सुरांचा ‘कुंभ’; गांधी जयंतीला मोहन यादवांनी मांडली विकासाची रूपरेषा

भोपाळ ;गांधी जयंती आणि माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये संगीत, स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेच्या विचारांसह आगामी विकासकामांची चर्चा झाली. याच दिवशी कुशाभाऊ ठाकरे सभागृहात १३ वा भारतीय हार्मोनिका महोत्सव-२०२६ पार पडला. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या महोत्सवाचे उद्घाटन केले.
माउथ ऑर्गनच्या सुरांनी रंगला भोपाळ
कुशाभाऊ ठाकरे सभागृहात झालेल्या भारतीय हार्मोनिका महोत्सवात देशभरातील कलाकारांनी माउथ ऑर्गनच्या माध्यमातून विविध लोकप्रिय आणि भक्तिगीतांच्या चाली सादर केल्या. प्रसिद्ध कलाकार अनुपम पॉल आणि १७ वर्षीय हार्मोनिका वादिका सिद्धी सोनी यांच्या सादरीकरणाने विशेष लक्ष वेधले.
‘वैष्णव जन तो...’, ‘कहता है दिल...’ आणि ‘बार-बार देखो’ यांसारख्या गीतांच्या चालींनी सभागृहात संगीताची मैफल रंगली. संगीताच्या साधकांना आणि कलाकारांना एकत्र आणणारा हा महोत्सव असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी नमूद केले.
गांधी-शास्त्री जयंतीनिमित्त स्वदेशीचा संदेश
महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दोन्ही नेत्यांना अभिवादन केले. यावेळी त्यांनी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेच्या विचारांचा उल्लेख करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेड इन इंडिया’ आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री यादव यांनी फ्लायदुबईच्या विमानातील घटनेत धाडस दाखवणारे भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांचेही कौतुक केले. त्यांच्या धैर्यामुळे देशवासीयांना अभिमान वाटत असल्याचे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही २ ऑक्टोबर रोजी कॅप्टन मच्छार यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि त्यांच्या धाडसाचे कौतुक केले.
अमित शाह उद्या भोपाळमध्ये
केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ३ ऑक्टोबरला भोपाळ दौऱ्यावर येणार आहेत. भेल दशहरा मैदानावर राज्यस्तरीय गोपालक संमेलन आयोजित करण्यात आले असून, शाह या कार्यक्रमाला संबोधित करणार आहेत. या कार्यक्रमात न्याय संहितेवर आधारित राज्यस्तरीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन आणि पाहणीही ते करणार आहेत.
या दौऱ्यात दुग्ध संयंत्र, डेअरी प्रक्रिया आणि गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळांशी संबंधित विविध प्रकल्पांची घोषणा किंवा लोकार्पण होण्याची माहिती देण्यात आली आहे. उज्जैनमधील २५५ कोटी रुपयांच्या डेअरी प्लांटलाही या दौऱ्यात महत्त्व आहे.
IISER परिसराचे भूमिपूजन; विवेकानंदांच्या पुतळ्याचे अनावरण
अमित शाह यांच्या दौऱ्यात भोपाल बायपास-भौरीजवळील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था (IISER) भोपालच्या विस्तारित ‘अत्रि’ परिसराचे भूमिपूजन केले जाणार आहे. याच परिसरात उभारण्यात आलेल्या स्वामी विवेकानंद यांच्या पुतळ्याचे अनावरणही शाह यांच्या हस्ते प्रस्तावित आहे.
त्यामुळे गांधी जयंतीच्या दिवशी भोपाळमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमासोबत स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचा संदेश, तसेच पुढील दिवसातील दुग्धव्यवसाय, उच्च शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित कार्यक्रमांची रूपरेषा समोर आली आहे.
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