KashiVishwanath-BHU : काशी विश्वनाथ धामचा परिणाम! BHU मध्ये पर्यटन शिक्षणासाठी नवे केंद्र, पदवी ते PhD पर्यंत अभ्यासक्रम

काशी विश्वनाथ धाम परिसराच्या विकासानंतर वाराणसीमध्ये देश-विदेशातील पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या बदलत्या पर्यटन क्षेत्राला शैक्षणिक बळ देण्यासाठी बनारस हिंदू विद्यापीठाने (BHU) कला शाखेअंतर्गत 'पर्यटन आणि आतिथ्य अध्ययन केंद्र' (CTHS) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्याशाखा परिषद आणि कार्यकारी परिषदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर या केंद्राची स्थापना लवकरच करण्यात येणार आहे.या केंद्राच्या माध्यमातून पर्यटन आणि आतिथ्य व्यवस्थापनाशी संबंधित शिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास आणि उद्योग-शैक्षणिक सहकार्याला चालना मिळणार आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्रासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तयार करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे..पदवीपासून पीएचडीपर्यंतचे अभ्यासक्रमया केंद्रात पदवी, पदव्युत्तर, पीएचडी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील. बीएचयूच्या मुख्य परिसरासह राजीव गांधी दक्षिणी परिसर (बरकच्छा) तसेच विद्यापीठाशी संलग्न डीएव्ही महाविद्यालय आणि वसंता महाविद्यालय येथील पर्यटन व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व अभ्यासक्रम या केंद्राअंतर्गत एकत्रित करण्यात येणार आहेत. ही माहिती कला शाखेच्या अधिष्ठाता प्रा. सुषमा घिल्डियाल यांनी दिली..आध्यात्मिक पर्यटन आणि मंदिर अर्थव्यवस्थेवर विशेष भरराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार हे केंद्र बहुविषयक आणि कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देणार आहे. त्याअंतर्गत पुढील विषयांवर विशेष संशोधन करण्यात येणार आहे.तीर्थक्षेत्र आणि आध्यात्मिक पर्यटनसांस्कृतिक वारसा आणि मंदिर अर्थव्यवस्थाशाश्वत तीर्थक्षेत्र व्यवस्थापनडिजिटल पर्यटन आणि धार्मिक पर्यटन धोरण. याशिवाय, युरोपीय संघाच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या 'इरास्मस प्लस' अंतर्गत 'सेक्रेड ट्रॅव्हल अँड रिलिजियस टुरिझम' या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाचे संचालनही हे केंद्र करणार आहे..जागतिक दर्जाचे उत्कृष्टता केंद्र उभारण्याचा मानसभविष्यात या केंद्राचा विकास पर्यटन क्षेत्रातील उत्कृष्टता केंद्र म्हणून करण्याची बीएचयूची योजना आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्य, उद्योग व सरकारी संस्थांशी भागीदारी, विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप, डिजिटल शिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभवाधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.सध्या या केंद्रात पाच स्थायी प्राध्यापक कार्यरत असून, उर्वरित दोन रिक्त पदांवर लवकरच भरती करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.