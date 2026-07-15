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KashiVishwanath-BHU : काशी विश्वनाथ धामचा परिणाम! BHU मध्ये पर्यटन शिक्षणासाठी नवे केंद्र, पदवी ते PhD पर्यंत अभ्यासक्रम

BHU to Launch Centre for Tourism and Hospitality Studies: काशी विश्वनाथ धामाच्या विकासानंतर वाढलेल्या पर्यटनाला शैक्षणिक दिशा देण्यासाठी BHU मध्ये पर्यटन आणि आतिथ्य अध्ययन केंद्र सुरू होणार आहे.
kashi bhu tourism and hospitality studies

kashi bhu tourism and hospitality studies

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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काशी विश्वनाथ धाम परिसराच्या विकासानंतर वाराणसीमध्ये देश-विदेशातील पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या बदलत्या पर्यटन क्षेत्राला शैक्षणिक बळ देण्यासाठी बनारस हिंदू विद्यापीठाने (BHU) कला शाखेअंतर्गत 'पर्यटन आणि आतिथ्य अध्ययन केंद्र' (CTHS) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्याशाखा परिषद आणि कार्यकारी परिषदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर या केंद्राची स्थापना लवकरच करण्यात येणार आहे.

या केंद्राच्या माध्यमातून पर्यटन आणि आतिथ्य व्यवस्थापनाशी संबंधित शिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास आणि उद्योग-शैक्षणिक सहकार्याला चालना मिळणार आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्रासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तयार करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

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