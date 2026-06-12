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Buddhist Tourism: वाराणसीत उभारणार भूतानचे रॉयल मंदिर! 1 रुपयांच्या प्रतीकात्मक भाड्याने दिली 2 एकर जमीन, बौद्ध पर्यटनाला मिळणार मोठी गती

India allocates 2 acres land for Bhutan temple at symbolic rent: वाराणसीतील अजयपूर येथे भूतानच्या रॉयल मंदिर व भव्य अतिथीगृहासाठी २ एकर जमीन; ३० वर्षांसाठी प्रतीकात्मक १ रुपया वार्षिक भाडे, भारत-भूतान सांस्कृतिक नात्याला नवी उंची
India-Bhutan Cultural Ties Strengthen with New Royal Temple Project in Varanasi

India-Bhutan Cultural Ties Strengthen with New Royal Temple Project in Varanasi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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भारत आणि भूतान या दोन देशांमधील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यूपी सरकारने वाराणसी (Varanasi) येथे बौद्ध मंदिर (Buddhist Temple) आणि एका भव्य अतिथीगृहाच्या (Guest House) उभारणीसाठी 'रॉयल गव्हर्नमेंट ऑफ भूटान'ला २ एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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