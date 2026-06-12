Buddhist Tourism: वाराणसीत उभारणार भूतानचे रॉयल मंदिर! 1 रुपयांच्या प्रतीकात्मक भाड्याने दिली 2 एकर जमीन, बौद्ध पर्यटनाला मिळणार मोठी गती

भारत आणि भूतान या दोन देशांमधील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यूपी सरकारने वाराणसी (Varanasi) येथे बौद्ध मंदिर (Buddhist Temple) आणि एका भव्य अतिथीगृहाच्या (Guest House) उभारणीसाठी 'रॉयल गव्हर्नमेंट ऑफ भूटान'ला २ एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .या संदर्भातील अधिकृत भाडेपट्टा करारनाम्यावर (Lease Deed Agreement) आज उत्तर प्रदेशचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंग आणि पर्यटन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अमृत अभिजात यांच्या उपस्थितीत दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षऱ्या केल्या..वाराणसीतील पिंडरा तहसील अंतर्गत येणाऱ्या परगणा कोलास्ला येथील 'अजयपूर' या मोक्याच्या ठिकाणी या प्रकल्पासाठी जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. जमीन हस्तांतरणाची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, हा करार ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी केवळ १ रुपयाच्या प्रतीकात्मक वार्षिक भाड्याने (Symbolic Rent) करण्यात आला आहे..करार सोहळ्याला दोन्ही देशांतील बड्या अधिकाऱ्यांची उपस्थितीभूतान सरकारच्या वतीने नवी दिल्लीतील रॉयल भूतान दूतावासाच्या उपप्रमुख ताशी पेल्डन यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार म्हणून भूतानचे वित्त सल्लागार मंत्री संगाय थिनले, चिमी वांग्मो आणि इंडो-भूतान मोनेस्टिक अफेअर्सचे संयुक्त सचिव उज्वेन नामग्याल उपस्थित होते. तर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाच्या वतीने विशेष सचिव श्री मृदुल चौधरी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करून कागदपत्रांची अधिकृत देवाणघेवाण केली..बौद्ध पर्यटनाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी गतीपर्यटन मंत्री जयवीर सिंग यांनी भूतानच्या शिष्टमंडळाचे स्वागत करताना सांगितले की, "हा करार भारत आणि भूतानमधील सलोख्याच्या आणि घट्ट मैत्रीचे प्रतीक आहे. वाराणसी, विशेषतः सारनाथ (Sarnath) हे आधीच बौद्ध वारशाचे जागतिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. येथे भूतानचे हक्काचे मंदिर आणि अतिथीगृह बनल्यामुळे देश-विदेशातून येणाऱ्या बौद्ध धर्मीय पर्यटकांच्या आणि भाविकांच्या संख्येत मोठी वाढ होईल."ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार सारनाथ, सारनिस्का आणि कुशीनगरसह सर्व प्रमुख बौद्ध सर्किट ठिकाणांवर पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) वेगाने विकास करत आहे, ज्यामध्ये कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे प्रमुख कनेक्टिव्हिटी हब म्हणून काम करत आहे..'Visit My State' मोहीम आता मिशन मोडवरउत्तर प्रदेश हे समृद्ध वारशामुळे धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि इको-टुरिझममध्ये देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून उदयास येत आहे. भूतानला जमीन वाटप केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध तर सुधारतीलच, शिवाय स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अनेक नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केला. याच धर्तीवर त्यांनी अधिकाऱ्यांना २०१७ पासून झालेल्या सर्व सामंजस्य करारांचे (MoUs) पुनरावलोकन करण्याचे आणि “व्हिजिट माय स्टेट” (Visit My State) मोहीम मिशन मोडवर राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत..भूतानच्या प्रतिनिधी ताशी पेल्डन यांनी उत्तर प्रदेश सरकार आणि पर्यटन विभागाचे आभार मानले असून, या प्रकल्पामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांना एक नवी उंची मिळेल, असे सांगितले.वाराणसीत धार्मिक आणि आध्यात्मिक पर्यटनाला मोठी गती मिळालेली असताना, भूतान सरकारच्या या नवीन बौद्ध मंदिराच्या पायाभरणीच्या (Foundation Stone) तयारीसाठी दोन्ही देशांचे तांत्रिक अधिकारी अजयपूर येथील जागेची संयुक्त पाहणी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.