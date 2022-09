By

गुवाहाटी : आसाममध्ये ३० जणांना घेऊन जाणारी बोट ब्रम्हपुत्रा नदीत बुडाल्याची मोठी दुर्घटना घडली असून यातील ६ ते ७ प्रवासी बेपत्ता आहेत. धुब्री जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या या नदीच्या पात्रात बोट बुडाली. बुडालेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी शोध आणि बचाव मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. (Big accident in Assam Boat carrying 30 people sinks in Brahmaputra river many missing)

धुब्री उपायुक्तांच्या माहितीनुसार, या घटनेमध्ये धुब्रीचा सर्कल ऑफिसरही बेपत्ता झाला आहे. बचावकार्यासाठी SDRF आणि BSF च्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच NDRFची टीम देखील बचाव कार्यात सामिल होणार आहे. बुडालेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी १० डायव्हर्सना पाचारण करण्यात आलं आहे.