Simhastha 2028: महाकाल भक्तांसाठी मोठी खुशखबर! उज्जैनचा प्रवास होणार आणखी सोपा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळाची तयारी सुरू

धार्मिक आणि ऐतिहासिक नगरी उज्जैन आता लवकरच देश-विदेशाशी थेट हवाई मार्गाने जोडली जाणार आहे. 'सिंहस्थ कुंभमेळा २०२८' च्या महातयारीचा भाग म्हणून प्रशासनाने उज्जैनमध्ये तब्बल ४५० एकर जमिनीवर एक भव्य आणि अत्याधुनिक नवीन विमानतळ (Airport) उभारण्याची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सामंजस्य कराराची (MoU) औपचारिकता पूर्ण झाली असून, आता प्रत्यक्ष भूमी संपादन करण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे..उज्जैनचे जिल्हाधिकारी रोशन कुमार सिंह यांच्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी लवकरच अधिकृत निर्माण एजन्सी निश्चित करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल. प्रकल्पासाठी प्रभावित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे सर्वेक्षण सुरू असून, त्यांना ग्रामीण भागातील वाढीव गाईडलाईन दर आणि निश्चित फॅक्टरनुसार सर्वोत्तम मोबदला दिला जाणार आहे..महाकालच्या नगरीत बनणारा हा विमानतळ केवळ देश-विदेशातून येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांचा आणि पर्यटकांचा प्रवास सुकर करणार नाही, तर स्थानिक व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगारालाही एक नवी उड्डाण देईल.सिंहस्थ कुंभासाठी 'गेम चेंजर' ठरणार; एकूण ५९० कोटींचे बजेट मंजूरवर्ष २०२८ मध्ये आयोजित होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान देश-विदेशातून सुमारे ३० कोटी भाविक उज्जैनमध्ये पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या अथांग गर्दीच्या वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी हा विमानतळ 'गेम चेंजर' (Game Changer) ठरणार आहे..मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने या विमानतळ प्रकल्पासाठी ५९० कोटी रुपयांचा भव्य बजेट आधीच मंजूर केला आहे. या निधीतून टर्मिनल बिल्डिंगचा विस्तार, आधुनिक एटीसी (ATC) टावर, अत्याधुनिक फायर स्टेशन आणि प्रवाशांसाठी जागतिक दर्जाच्या (World-Class) सुविधा विकसित केल्या जातील. हा प्रकल्प उज्जैनला मालवा क्षेत्रातील एक प्रमुख लॉजिस्टिक आणि ट्रान्सपोर्ट हब म्हणून स्थापित करेल..दुसऱ्या टप्प्यात १२५ कोटींचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे टर्मिनलउज्जैन विमानतळाच्या दुसऱ्या टप्प्यात १२५ कोटी रुपये खर्चून आंतरराष्ट्रीय निकषांवर आधारित भव्य 'डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग' उभारली जाणार आहे. यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) टेंडर देखील जारी केले आहे.या अंतर्गत १०७ कोटी रुपये थेट बांधकामावर आणि १७.४४ कोटी रुपये पुढील १० वर्षांच्या देखभालीवर खर्च केले जातील. अवघ्या १५ महिन्यांच्या कालमर्यादेत हे टर्मिनल, नवीन तांत्रिक ब्लॉक आणि एटीसी टॉवर उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..विमानतळाची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि 'ग्रीन बिल्डिंग' संकल्पनाविमानन विभागाच्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यातील १४७ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सध्याच्या 'दताना-मताना हवाई पट्टीचा' (Datana-Matana Airstrip) पूर्णपणे कायाकल्प केला जाईल:नवीन धावपट्टी (Runway 13/31): सध्याचे जुने आणि कमकुवत पेव्हमेंट काढून १८०० मीटर लांबीची संपूर्ण नवीन धावपट्टी (रनवे १३/३१) तयार केली जाईल. या नवीन धावपट्टीमुळे ATR-72 सारखी मोठी व्यावसायिक विमाने उज्जैनमध्ये सहज उतरू शकतील..हायटेक सुरक्षा आणि पार्किंग: प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रगत आयटी (IT) आणि सुरक्षा सिस्टीम, प्रशस्त पार्किंग आणि विमानतळाला जोडणारा मुख्य अॅप्रोच रोड विकसित केला जाईल.पर्यावरणपूरक प्रकल्प: पर्यावरण संवर्धनाचा विचार करून या संपूर्ण विमानतळाची उभारणी 'ग्रीन बिल्डिंग' (Green Building) मानकांनुसार केली जात आहे. बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी दर पंधरवड्याला (१५ दिवसांनी) ड्रोन कॅमेरे किंवा उच्च दर्जाच्या व्हिडिओद्वारे कामाच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष ठेवले जाईल..सिंहस्थ २०२८ च्या आधी हा विमानतळ पूर्णपणे कार्यरत (Operational) करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार आणि विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी दताना हवाई पट्टीवर तांत्रिक सर्वेक्षणाचे काम वेगाने पूर्ण करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.