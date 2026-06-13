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UP Jobs: ६०,००० शिक्षकांची बंपर महाभरती! शिक्षण सेवा निवड आयोगाकडून लवकरच अधिकृत जाहिरात; पाहा ताजा अपडेट

Government teacher jobs in Maharashtra 2026: उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील ६० हजार रिक्त शिक्षक पदांसाठी मेगा भरती; ग्रामीण भागातील ४८ हजारांहून अधिक जागा भरण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात
Maharashtra Teacher Mega Recruitment: Official Notification for 60,000 Jobs Expected Soon

Maharashtra Teacher Mega Recruitment: Official Notification for 60,000 Jobs Expected Soon

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशात सरकारी शिक्षक (Government Teacher) बनण्याची तयारी करणाऱ्या आणि गेल्या अनेक दिवसांपासून भरतीची वाट पाहणाऱ्या लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी एक अतिशय मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे.

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