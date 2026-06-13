UP Jobs: ६०,००० शिक्षकांची बंपर महाभरती! शिक्षण सेवा निवड आयोगाकडून लवकरच अधिकृत जाहिरात; पाहा ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेशात सरकारी शिक्षक (Government Teacher) बनण्याची तयारी करणाऱ्या आणि गेल्या अनेक दिवसांपासून भरतीची वाट पाहणाऱ्या लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी एक अतिशय मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. .MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .राज्यातील सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची मोठी कमतरता दूर करण्यासाठी प्रदेश सरकार एका 'मेगा भरती' मोहिमेची (Mega Recruitment Drive) तयारी करत आहे. नवनिर्वाचित 'उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोग' (UP Education Service Selection Commission) लवकरच राज्यातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ६०,००० शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर थेट भरती प्रक्रिया सुरू करणार आहे.ही नोकरभरती संपूर्ण राज्यातील बेसिक शिक्षण परिषदेच्या (Basic Shiksha Parishad) शाळांमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून रिक्त असलेले पदे भरण्यासाठी आयोजित केली जात आहे..ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सर्वाधिक पदे रिक्तशिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या मेगा भरती मोहिमेद्वारे सर्वात जास्त पदे ही राज्यातील ग्रामीण भागातील (Rural Areas) शाळांमध्ये भरली जाणार आहेत. प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावरील रिक्त जागांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:ग्रामीण क्षेत्र: ग्रामीण भागातील बेसिक शिक्षण परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची तब्बल ४८,००० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत, ज्यांवर नवीन शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल.शहरी क्षेत्र: दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातील शहरी भागातील (Urban Areas) सरकारी शाळांचा विचार केला तर, येथे शिक्षकांच्या ११,५०८ जागा रिक्त आहेत..भरती प्रक्रियेचा ताजा विभागीय अपडेट (Latest Update)या भव्य शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सुचारू पद्धतीने पार पाडण्यासाठी विभागीय पातळीवर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. शहरी भागातील शाळांमधील सर्व ११,५०८ रिक्त पदांचा सविस्तर डेटा तयार करून तो नवीन शिक्षण सेवा निवड आयोगाकडे अधिकृतपणे पाठवण्यात आला आहे.तसेच, ग्रामीण भागातील शाळांमधील ४८,००० हून अधिक रिक्त जागांची माहिती गोळा करण्याचे कामही अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. हा अंतिम अहवाल देखील येत्या काही दिवसांत आयोगाकडे सुपूर्द केला जाईल. दोन्ही क्षेत्रांचा संपूर्ण अधिकृत डेटा प्राप्त होताच, आयोगाच्या संकेतस्थळावर भरतीची अधिकृत मुख्य जाहिरात (Official Advertisement) प्रसिद्ध केली जाईल आणि ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू होईल..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...बेसिक शिक्षण विभागाच्या या वेगवान हालचालींवरून स्पष्ट होत आहे की, येत्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशातील डी.एल.एड. (D.El.Ed.), बी.एड. (B.Ed.) आणि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या तरुणांना रोजगाराची एक सुवर्णसंधी मिळणार असून शाळांमधील शिक्षकांचा तुटवडा कायमचा संपणार आहे.लखनऊमधील मुख्य विभागीय कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या ६० हजार शिक्षक भरतीचा मसुदा आणि पात्रता निकष अंतिम करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.