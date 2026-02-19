Mission UP 2027: राजकारणात मोठा भूकंप? योगी आणि भागवतांची गुप्त चर्चा; २०२७ च्या निवडणुकीसाठी 'मिशन युपी'चा नवा प्लॅन!

उत्तर प्रदेशातील राजकीय हालचालींनी आता चांगलाच वेग घेतला असून, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या भेटीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या भेटीत नेमकी कोणती शिजत आहे, याची चर्चा आता रंगली आहे..लखनऊ येथील निराला नगरमधील सरस्वती शिशु मंदिरात (सरस्वती कुंज) बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यात सुमारे ३५ ते ४० मिनिटे महत्त्वाची चर्चा झाली. ही भेट जरी 'शिष्टाचार भेट' म्हणून सांगितली जात असली, तरी प्रत्यक्षात आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे..भेटीत नेमकी कोणत्या विषयांवर झाली चर्चा?सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत उत्तर प्रदेशातील सध्याची राजकीय स्थिती आणि सामाजिक समीकरणांवर सविस्तर चर्चा झाली. आगामी निवडणुकीत विरोधकांच्या 'PDA' (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) कार्डला काटशह देण्यासाठी हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला अधिक धार कशी द्यायची, यावर खल झाला..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आगामी शताब्दी वर्षानिमित्त होणारे कार्यक्रम आणि सरकार-संघ यांच्यातील समन्वयावर भर देण्यात आला. युजीसी (UGC) नियम आणि सामाजिक समरसता यांसारख्या मुद्द्यांवरही मुख्यमंत्र्यांनी भागवतांना माहिती दिल्याचे समजते. २०२६ मध्ये उत्तर प्रदेशात हिंदुत्ववादी संघटना आणि साधू-संतांचे मोठे संमेलन घेण्याचे संकेतही या भेटीतून मिळाले आहेत..'शिक्षण आणि आरोग्य हा व्यापार नाही!' - मोहन भागवतमुख्यमंत्री योगींना भेटण्यापूर्वी मोहन भागवत यांनी लखनऊ विद्यापीठात संशोधकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पाश्चात्य शिक्षण पद्धतीवर कडक टीका केली:"इंग्रजांनी आपली पारंपरिक शिक्षण पद्धती मोडीत काढून स्वतःची पद्धत लादली, ती आता सुधारण्याची गरज आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गरजा आहेत, त्यांचा व्यवसाय होता कामा नये."भागवतांनी हिंदु समाज संघटित असण्यावरही भर दिला. "हिंदू समाजाला एकत्र आणणे हेच संघाचे कार्य आहे आणि संघ कोणाच्याही विरोधात नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले..का महत्त्वाची आहे ही भेट?उत्तर प्रदेशात गेल्या काही निवडणुकांमध्ये बदललेली राजकीय समीकरणे पाहता, संघाने आता स्वतःहून मैदानात उतरण्याचे ठरवल्याचे दिसत आहे. २०२७ मध्ये सत्ता टिकवण्यासाठी संघ आणि भाजप आता अधिक आक्रमकपणे एकत्र काम करणार असल्याचे या भेटीवरून स्पष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.