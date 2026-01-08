UP Police Recruitment : UP पोलीस भरतीच्या वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सवलत जाहीर! योगी सरकारचा मोठा निर्णय, लाखो तरुणांना दिलासा

उत्तर प्रदेश पोलीस दलात भरती होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी योगी सरकारने नववर्षाची मोठी भेट दिली आहे. ३२,६७९ शिपाई आणि समकक्ष पदांच्या थेट भरतीसाठी सरकारने सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत ३ वर्षांची शिथिलता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे अर्ज करण्यापासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना आता पोलीस दलात सामील होण्याची पुन्हा एक संधी मिळणार आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा पुढाकार३१ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या या भरती प्रक्रियेसाठी राज्यातील तरुण सातत्याने वयोमर्यादा वाढवण्याची मागणी करत होते. या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गृहविभागाला निर्देश दिले आणि ही सवलत 'एक वेळची संधी' (One-time relaxation) म्हणून लागू करण्यात आली. उत्तर प्रदेश लोकसेवा नियमावली-१९९२ मधील तरतुदींनुसार हा बदल करण्यात आला आहे..नवीन वयोमर्यादेचे गणितया निर्णयामुळे आता विविध प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे असेल:सामान्य आणि EWS प्रवर्ग: पूर्वीची वयोमर्यादा २२ वर्षे होती, ती आता २५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.महिला उमेदवार: सामान्य प्रवर्गातील महिला आता २८ वर्षांपर्यंत अर्ज करू शकतील.OBC, SC आणि ST प्रवर्ग: या प्रवर्गातील उमेदवारांना आधीच ५ वर्षांची सवलत होती, आता त्यात आणखी ३ वर्षे जोडल्यामुळे ते ३० वर्षांपर्यंत अर्ज करण्यास पात्र ठरतील..कोणत्या पदांसाठी लागू होणार सवलत?हा निर्णय केवळ एका विभागापुरता मर्यादित नसून, गृहविभागाच्या विविध शाखांमधील भरतीसाठी लागू आहे: १. आरक्षी नागरी पोलीस (पुरुष आणि महिला) २. आरक्षी पीएसी (PAC) आणि सशस्त्र पोलीस ३. विशेष सुरक्षा दल (SSF) आणि महिला बटालियन ४. घुडसवार पोलीस आणि जेल वॉर्डर (पुरुष व महिला).अर्जांचा पाऊस पडण्याची शक्यतावयोमर्यादेत वाढ केल्यामुळे अर्ज करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. प्रशासकीय अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे अर्जांची संख्या १० लाखांनी वाढू शकते. यापूर्वी ३० लाख अर्जांची अपेक्षा होती, ती आता ४० लाखांच्या पार जाण्याची शक्यता आहे.दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा ६०,२४४ पदांसाठी भरती निघाली होती, तेव्हा ४८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्या वेळीही सरकारने कोरोना महामारीमुळे ३ वर्षांची सवलत दिली होती..युवाशक्तीला सकारात्मक संदेशयोगी सरकारच्या या निर्णयाचे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले आहे. "प्रतियोगी परीक्षा देणाऱ्या तरुणांना न्यायसंगत संधी देणे आणि रोजगाराचे जास्तीत जास्त पर्याय उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची प्राथमिकता आहे," असा संदेश या निर्णयातून दिल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.या निर्णयामुळे ज्यांचे वय केवळ काही महिन्यांच्या फरकाने ओलांडले होते, अशा हजारो कुटुंबांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. आता ३१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.