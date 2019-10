राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेस दिल्लीत माेठा प्रतिसाद

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी आज (2 ऑक्टोबर) राष्ट्रपिता महात्मा गांधींजींच्या 150 व्या जयंतीचे औचित्य साधत काँग्रेस भवन ते राजघाटपर्यत पदयात्रा काढली. या पदयात्रेला तुफान प्रतिसाद मिऴाला.

Rahul Gandhi arrives at Delhi Pradesh Congress Committee office for the party's Gandhi Sandesh Yatra on #GandhiJayanti pic.twitter.com/eb06iZ9v2S

— ANI (@ANI) October 2, 2019