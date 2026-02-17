देश
Yogi Adityanath: बॉलिवूडला टक्कर! योगी सरकारचं 'मिशन फिल्म सिटी'; प्रादेशिक चित्रपटांना ५०% सबसिडी आणि सोशल मीडियातून लाखांची कमाई
Social media income opportunities under UP film policy: उत्तर प्रदेशमध्ये 'फिल्म सिटी'चा उदय: बॉलिवूडला नवा प्रतिस्पर्धी
उत्तर प्रदेश आता फक्त धार्मिक किंवा ऐतिहासिक पर्यटन स्थळ राहिलं नसून, ते बॉलिवूडला तोडीस तोड असं नवीन 'फिल्म हब' बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. योगी सरकारने चित्रपट निर्मितीसाठी जाहीर केलेल्या भरघोस सवलती आणि जागतिक दर्जाच्या फिल्म सिटीमुळे आता मुंबईनंतर उत्तर प्रदेश हे चित्रपटसृष्टीचे मुख्य केंद्र ठरणार आहे.