Bihar Election 2020 Live Updates: पहिल्या टप्प्यातील 71 जागांसाठी मतदान सुरु

पाटणा Bihar Election 2020 - बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानास आज (दि.28)सकाळी सुरुवात झाली आहे. १६ जिल्ह्यांमधील ७१ जागांसाठी मतदान होत आहे. आठ मंत्र्यांसमवेत अनेक दिग्गजांचे भवितव्य आज मतदान पेटीत बंदिस्त होणार आहे.

71 जागांसाठी 1066 उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. बिहारमध्ये यंदा एनडीए आणि महाआघाडी यांच्यात लढत होत आहे. पहिल्या टप्प्यात 2.14 कोटी मतदार आपला अधिकार बजावणार आहेत. यामध्ये 1.01 कोटी महिला तर 599 तृतीयपंथी आहेत. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांमध्ये 952 पुरुष आणि 114 महिला आहेत.

Live Updates:

- - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना लोकशाहीच्या या उत्सवात हिरिरीने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी टि्वट करुन मतदारांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

- केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी लखीसराय मतदान केंद्रात मतदान केले.

Polling for the first phase of #BiharElections is underway.

Union Minister Giriraj Singh casts his vote at a polling booth in Lakhisarai.

- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्र सॅनिटाइझ करण्यात आले.

Sanitization underway at polling booth number 56 and 57 in Munger; people queue up at the polling booth while maintaining social distancing.

Polling for the first phase of #BiharElections is underway.

