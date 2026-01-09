BJP: भाजप नेत्याचा रहस्यमयी मृत्यू; रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह, कुटुंबाने दिली धक्कादायक माहिती

Bihar Crime: बिहारमध्ये एका भाजप नेत्याच्या खुनाची घटना घडली आहे. वैशाली जिल्ह्यातील ही बातमी असून भाजप नेते राजीव कुमार यांचा संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला आहे. हाजीपूर शहरातील नवीन सिनेमा रोडवरील राहत्या घरात त्यांचा खून झाला. रक्ताच्या थारोळ्यात राजीव यांचा मृतदेह आढळून आला..पोलिसांना घटनेची माहिती कळताच एसडीपीओ सुबोध कुमार हे नगर पोलिस ठाण्याच्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. या गंभीर प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरु झाला आहे. प्रथमदर्शनी हा हत्येचा प्रकार असल्याचं दिसून येतंय. मात्र पोलिसांकडून हत्येसह आत्महत्येच्या एँगलनेही तपास सुरु आहे..कुटुंबाने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, राजीव कुमार हे मागच्या अनेक दिवसांपासून नैराश्येत होते. त्यांची पत्नी शाळेमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी गळा चिरुन आत्महत्या केली. मृत राजीव कुमार यांचे मोठे भाऊ अजित सिंह भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. घटनेची माहिती मिळताच हाजीपूरचे आमदार अवधेश सिंह यांनी कुटुंबियांचे घरी जाऊन सांत्वन केले..Fact Check : एलिसे पेरीने लाईव्ह सामन्यात बाबर आझमला केलं प्रपोज? BBL सामन्यात नेमकं काय घडलं? .नातेवाईकांनी मृत राजीव यांच्या नैराश्येबद्दल माहिती दिल्यानेच पोलिसांनी आत्महत्येच्या एँगलने तपास सुरु केला आहे. मात्र ज्या पद्धतीने त्यांचा गळा चिरलेला आहे, ती पद्धत अत्यंत दुर्मिळ असल्याचं एसडीपीओ सुबोध कुमार यांनी सांगितलं..'चला काहीतरी चांगलं पहायला मिळणार...' समरचा भूतकाळ स्वानंदीला कळणार! आजीला विश्वासात घेऊन स्वानंदी घरातल्यांचं सत्य समोर आणणार.या प्रकरणी पोलिसांनी राजीव यांच्या मुलासह नातेवाईकांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्यांचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी हाजीपूर सदर रुग्णालयात पाठवण्यात आलेला आहे. रुग्णालयाच्या परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. पोलिस तपासामधून या प्रकरणातील सत्यता लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.