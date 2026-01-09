देश

BJP: भाजप नेत्याचा रहस्यमयी मृत्यू; रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह, कुटुंबाने दिली धक्कादायक माहिती

Mysterious Death of BJP Leader in Bihar: या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. मुळात ही हत्या आहे की आत्महत्या, या एँगलने पोलिस तपास करीत आहेत.
संतोष कानडे
Bihar Crime: बिहारमध्ये एका भाजप नेत्याच्या खुनाची घटना घडली आहे. वैशाली जिल्ह्यातील ही बातमी असून भाजप नेते राजीव कुमार यांचा संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला आहे. हाजीपूर शहरातील नवीन सिनेमा रोडवरील राहत्या घरात त्यांचा खून झाला. रक्ताच्या थारोळ्यात राजीव यांचा मृतदेह आढळून आला.

