Bihar Election Explained: NDA अंतर्गत मोठा राडा! मोदींच्या खुर्चीला देखील हादरे, बिहारमध्ये नेमकं काय घडतंय?

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा महासंग्राम आता जोरात सुरू आहे. मात्र, सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मध्ये अंतर्गत कलहाने वादल निर्माण झालं आहे. जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून उपेंद्र कुशवाहा यांच्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) नाराज आहेत, तर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) आणि चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) यांच्यातही तणाव वाढला आहे. हे सर्व चर्चा दिल्लीपर्यंत पोहोचली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला मोठी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. बिहार येथील अस्थिरता राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम करू शकते. .छोट्या मित्रपक्षांच्या नाराजीने तणाव१२ ऑक्टोबरला एनडीएने जागावाटपाची घोषणा केली. त्यानुसार, भाजप आणि जेडीयू यांना प्रत्येकी १०१ जागा मिळाल्या आहेत, तर चिराग पासवान यांच्या एलजेपी (आरव्ही) ला २९ जागा, उपेंद्र कुशवाहा यांच्या आरएलएम आणि जीतन राम मांझी यांच्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) यांना प्रत्येकी ६ जागा मिळाल्या. हे वाटप एका बाजूला एकजूट दाखवते, पण दुसरीकडे छोट्या मित्रपक्षांच्या नाराजीने तणाव वाढवला आहे. कुशवाहा यांनी दिल्लीत अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतरही नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या पक्षाला फक्त ६ जागा मिळाल्या, ज्यात महुआ ही जागा चिराग पासवान यांना गेली..कुशवाहा महुआवर ठामकुशवाहा महुआवर ठाम होते, कारण ही त्यांच्या कोट्यातील जागा होती. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून कार्यकर्त्यांकडून माफी मागितली आणि म्हटले, "मी तुमची अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही, लाखो लोकांच्या मनाला वेदना होईल." यामुळे त्यांच्या पक्षाने उमेदवारांच्या तिकीट वितरणावर स्थगिती घातली आणि आणीबाणीची बैठक बोलावली. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आणि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी रात्रभर कुशवाहा यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला..Bihar NDA Latest Update : बिहारमध्ये निवडणुकीआधीच 'NDA'त खेला! नितीश कुमारांनी चिराग पासवान यांच्या जागांवर दिले उमेदवार.एनडीएचे सरकार येईलच, पणदिनारा आणि महुआ या जागांवर कुशवाहा यांचा मुलगा दीपक कुशवाहा आणि आलोक सिंग यांना उमेदवारी देण्याची तयारी होती, पण चिरागला मिळाल्याने संताप वाढला. कुशवाहा यांनी म्हटले, "एनडीएचे सरकार येईलच, पण जागांच्या संख्येनुसार आणि महुआवर आमचा दावा आहे." चिराग पासवान यांना २९ जागा मिळाल्या असल्या तरी, ते सुरुवातीला ४५ जागा मागत होते..जेडीयूच्या ५७ उमेदवारांची घोषणाआता सोनबरसा, मोरवा, एकमा, गायघाट आणि राजगीर या पाच जागांवर जेडीयूने उमेदवार जाहीर केले आहेत. रत्नेश सदा, विद्यासागर निषाद, धुमल सिंह, कोमल सिंह आणि कौशल किशोर. या जागा चिरागच्या कोट्यात होत्या, म्हणून एलजेपी (आरव्ही) च्या अडचणी वाढल्या. चिराग यांनी अद्याप या जागांसाठी उमेदवार उभे केलेले नाहीत, कारण १७ ऑक्टोबर ही पहिल्या टप्प्यासाठी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. जेडीयूने पहिल्या यादीत ५७ उमेदवारांची घोषणा केली, ज्यात हे पाच नावे समाविष्ट आहेत..नितीश कुमार यांची भूमिका महत्त्वाचीमुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची भूमिका देखील महत्त्वाची आहे. ते नेहमी 'मोठे भाऊ' राहू इच्छितात, पण यावेळी भाजपशी बरोबरीची स्थिती आली आहे. २०२० मध्ये जेडीयूला ११५ जागा मिळाल्या होत्या, आता १०१ वर आल्या आहेत. चिरागला जागा कापून देण्यात आल्याने नितीश नाराज आहेत. ते मोदी सरकारला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारखे पाठबळ देतात, पण त्यांची स्वतःची प्रमुखता कमी होते, अशी चर्चा निर्माण झाली. जीतन राम मांझी हे देखील नाराज आहेत, कारण त्यांना सुरुवातीला १५ जागा हव्या होत्या. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून अप्रत्यक्ष टीका केली..मोदींच्या खुर्चीला हादराहे सर्व मोदींच्या खुर्चीला हादरा देऊ शकते. बिहारमधील एनडीएची एकजूट तुटली तर राष्ट्रीय स्तरावर परिणाम होईल. विपक्षी महाआघाडी (आरजेडी, काँग्रेस, लेफ्ट) याचा फायदा घेईल. तेजस्वी यादव यांनी राघोपूरमधून उमेदवारी दाखल केली असून, ते सत्तेसाठी तयारी करत आहेत.चाणक्य अमित शहा आता ही बिहारची लढाई कशी सोडवतील? कुशवाहा महुआ बदल्यात एमएलसी जागा घेतील का? मांझी शांत राहतील का? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत..Bihar Assembly Elections:'लालूंनी दिलेली तिकीटे तेजस्वींनी रोखली'; जागावाटपाची घोषणा झाली नसल्याची करून दिली आठवण.