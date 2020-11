LIVE - बिहार विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचा देशभरातील कार्यकर्त्यांशी संवाद 

नवी दिल्ली - बिहार विधानसभा निवणुकीत एनडीएन स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे. राज्यात आऱजेडी सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी सहकारी पक्षांना फारसं यश न मिळाल्यानं त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला जादुई आकडा गाठता आलेला नाही.

बिहारमध्ये एनडीएने 125 जागा मिळवून सत्ता कायम राखली आहे. बिहार विजयाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरातील भाजप कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत आहेत. यामध्ये ते बिहारच्या मुख्यमंत्र्याची घोषणा करणार का हे देखील स्पष्ट होईल.

Live Updates -

भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपच्या मुख्यालयात दाखल



