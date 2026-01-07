१२व्या वर्षी हरवलेला मुलगा २५व्या वर्षी परतला; गावात गेला तर घर नव्हते, पण आई दिसली… नंतर जे घडलं ते शब्दांच्या पलीकडचं

बिहारच्या अररिया जिल्ह्यात मानवी तस्करीची एक विदारक घटना उजेडात आली आहे. यात ५५ वर्षांच्या महिलेला तिच्या मुलाला १३ वर्षांनंतर भेटण्याची संधी मिळाली. या भेटीत दुःख, लढाई आणि न्याय मिळवण्यासाठी केलेला प्रदीर्घ प्रयत्न दिसून आला. पीडित आई जरीना खातून यांनी सांगितले की, २०१२ साली त्यांचा मुलगा जमशेद उर्फ मुन्ना तस्करांच्या जाळ्यात सापडला होता..अश्रू आवरता न येत जरीनाने सांगितले की, गावातील काही व्यक्तींनी त्यांच्या १२ वर्षांच्या मुलाला उत्तर प्रदेशातील भदोही येथे नेले. तिथे मदरशात शिक्षण देण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. त्यावेळी तिचे पती शारीरिक आणि मानसिक आजाराने त्रस्त होते, तर घराची सर्व जबाबदारी तिच्यावर होती. या कमकुवत परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्या लोकांनी मुलाला नेले..फसवणुकीची जाणीव होताच पोलिसांत तक्रारजरीनाने स्पष्टपणे उल्लेख केला की, अपहरणानंतर लगेचच फसवणुकीचे सत्य समोर आले. त्यानंतर मोहम्मद जावेद, मुर्शिद आणि दुख्खान यांच्याविरुद्ध तस्करीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, तक्रारीनंतर त्यांच्या कुटुंबाचे संकट अधिक गडद झाले.गावकऱ्यांनी कुटुंबाला हद्दपार केलेअसा दावा आहे की, तक्रार दाखल झाल्यानंतर बौन्सी पोलिस ठाण्याच्या क्षेत्रातील केरळ गावातून जरीनाच्या कुटुंबाला बाहेर काढले गेले. घर तोडफोड करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना अररिया शहरातील रस्त्यावर राहावे लागले. तरीही न्यायाची अपेक्षा त्यांनी सोडली नाही..Crime News: काकाच्या हत्येचा बदला? नमाजानंतर चाकूहल्ला; काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हिदायत पटेल ठार, जुन्या वादाचा रक्तरंजित शेवट!.मुख्य आरोपीचा जामीन नाकारलाजरीनाने सांगितले की, सगळ्या अडथळ्यांना सामोरे जात तिने पोलिस आणि न्यायालयावर विश्वास कायम ठेवला. प्रमुख आरोपी मोहम्मद जावेदला पकडण्यात यश आले. तीन महिन्यांपूर्वी अररिया येथील एडीजे-IV कोर्टाने जामीन फेटाळून मुन्नाची सुरक्षित मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.जमशेद उर्फ मुन्नाची १५ लाख रुपयांत विक्री-जरीनाने आरोप लावला की, मुलाला सुमारे १५ लाख रुपयांना विकले गेले. त्याला भदोही, अंदमान आणि म्यानमारपर्यंत नेले गेले, जिथे त्याच्यावर क्रूर अत्याचार झाले. २६ डिसेंबरला त्याला अररिया रेल्वे स्थानकावर सोडले गेले.नंतर स्थानिक पोलिस आणि चाइल्ड वेल्फेअर कमिटीने सोमवारी मुन्नाची आईची भेट घडवली. २०१२ मधील १२ वर्षांचा मुन्ना आता २५ वर्षांचा झाला आहे. कुटुंबाला नव्या जीवनाची आशा वाटते..भयावह अनुभवमुन्नाने त्याच्या जबरदस्तीच्या श्रमाबद्दल वर्णन केले, ज्यात अनेकदा भोजन नाकारले जाई, विश्रांती घेताना पकडले गेल्यास निर्दयी मारहाण होई. पळण्याच्या प्रयत्नात त्याला कठोर शिक्षा दिली जाई.मुन्नाने सांगितले की, त्याला नागालँडमध्ये मुक्त केले गेले. तेथून ट्रक आणि टँकरने प्रवास करत तो अररिया रेल्वे स्थानकावर आला. मग ऑटोरिक्षाने गाव गाठले.अररियाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुशील कुमार यांनी सांगितले की, पीडिताला न्यायालयात सादर केले जाईल. तस्करी नेटवर्कची पूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी चौकशी होईल. सर्व दोषींना पकडले जाईल..Karjat Crime: कर्जतमध्ये युवकाचा खून; आई-वडिलांना हाेता एकुलता एक, चुलती शेळ्या सुटल्याचे सांगायला गेली अन् धक्काच बसला!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.