Crime News : अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर पाच जणांकडून सामूहिक बलात्कार; दोन दिवस मृत्यूशी झुंज, नराधमांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Unconscious Minor Girl Rescued from Religious Site in Madhepura : बिहारच्या मधेपुरा जिल्ह्यात एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर पाच तरुणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पीडिता सिंहेश्वर परिसरात बेशुद्ध अवस्थेत आढळली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
मधेपुरा : बिहारमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्काराची धक्कादायक घटना समोर (Bihar Crime News) आली आहे. मधेपुरा जिल्ह्यातील सिंहेश्वर पोलीस स्टेशन हद्दीत पाच तरुणांनी मिळून एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. रविवारी संध्याकाळी पीडिता एका धार्मिक स्थळाजवळ बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आली.

