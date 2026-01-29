Crime News : अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर पाच जणांकडून सामूहिक बलात्कार; दोन दिवस मृत्यूशी झुंज, नराधमांविरुद्ध गुन्हा दाखल

मधेपुरा : बिहारमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्काराची धक्कादायक घटना समोर (Bihar Crime News) आली आहे. मधेपुरा जिल्ह्यातील सिंहेश्वर पोलीस स्टेशन हद्दीत पाच तरुणांनी मिळून एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. रविवारी संध्याकाळी पीडिता एका धार्मिक स्थळाजवळ बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आली..रविवारी उशिरा स्थानिक नागरिकांना विद्यार्थिनी जमिनीवर बेशुद्ध पडलेली दिसून आली. त्यांनी तातडीने तिला रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृती गंभीर असल्याने तिला उच्च वैद्यकीय केंद्रात हलवण्यात आले. उपचारादरम्यान ती सलग दोन दिवस बेशुद्ध होती..बुधवारी शुद्धीवर आल्यानंतर विद्यार्थिनीने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात सांगितले की, एका तरुणाने तिला मोबाईलवरून फोन करून लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यानंतर त्याने तिला ठरावीक ठिकाणी बोलावले, जिथे त्याचे चार मित्र आधीच उपस्थित होते. या पाचही जणांनी मिळून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे..पीडितेच्या जबाबावरून पोलिसांनी पाच आरोपींविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. एएसपी प्रवेंद्र भारती यांनी सांगितले की, विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनुसार पाच जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह यांनी माहिती दिली की, मुख्य आरोपी रोशन कुमार याला अटक करण्यात आली आहे. तो शंकरपूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील बसंतपूर येथील रहिवासी असून वासू यादव उर्फ सतेंद्र यादव यांचा मुलगा आहे. उर्वरित आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलिसांची पथके छापे टाकत आहेत..कुटुंबीयांनी लग्नाला विरोध दर्शविला; प्रेमीयुगुलानं मलप्रभा नदीत उडी मारुन संपवलं जीवन, एकमेकांना घट्ट मिठी मारलेल्या अवस्थेत आढळले मृतदेह.पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, रोशन कुमार हा मधेपुरा शहरातील वॉर्ड क्रमांक ३ मध्ये राहतो. त्याने मोबाईलवरून संभाषण करून विद्यार्थिनीला प्रेमसंबंधात अडकवले आणि लग्नाचे आमिष दाखवून तिला घटनास्थळी बोलावले..दरम्यान, सिंहेश्वर मंदिरात दर रविवारी गंगा महाआरती होत असल्याने परिसरात मोठी गर्दी असते. अशा परिस्थितीत रविवारी विद्यार्थिनी मंदिर परिसरात कशी पोहोचली, हा प्रश्न उपस्थित झाला असून या सर्व बाबींचा सखोल तपास पोलीस करत आहेत. महिला पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.