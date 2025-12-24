Dog Meat Incident: दारूच्या नशेसाठी माणुसकी संपली! कुत्र्याला मारलं अन् ‘सशाचं मांस’ म्हणून विकलं... गावात घडलं भयानक कृत्य

Dog Meat News : बिहारच्या मोतिहारी जिल्ह्यात एका तरुणाने दारूच्या नशेसाठी भयानक कृत्य केले आहे. पैशाअभावी त्याने कुत्र्याला ठार मारून त्याचे मांस सशाचे मांस म्हणून गावकऱ्यांना विकले. हे मांस खाल्ल्यानंतर अनेकजण आजारी पडले असून, गावात संतापाची लाट उसळली आहे..विकृत मार्ग का निवडला?ही धक्कादायक घटना पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील मधुबन ब्लॉकमधील गढिया गावात घडली. आरोपीचे नाव मंगरू साहनी असे आहे. तो गावातीलच रहिवासी आहे आणि मद्यपी असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. घटनेच्या दिवशी त्याच्याकडे दारू खरेदी करण्यासाठी पैसे नव्हते. त्यामुळे त्याने हा विकृत मार्ग निवडला..कुत्र्याचे शरीर अनेक तुकड्यांमध्ये कापलेआरोपीनुसार, मंगरूने परिसरात फिरणाऱ्या एका कुत्र्याला पकडले आणि त्याला मारले. नंतर कुत्र्याचे शरीर अनेक तुकड्यांमध्ये कापले. हे तुकडे तो सशाचे मांस असल्याचे भासवून गावात विकायला लागला. त्याने हे मांस प्रति किलो एक हजार रुपये या दराने विकले. अनेक गावकऱ्यांनी हे मांस खरेदी केले आणि घरी नेऊन शिजवले..Viral Photo: पहिल्या नजरेत विचित्र वाटलेलं 'हे' दृश्य… पण सत्य समोर येताच सगळ्यांनी नवरदेवाला सलाम ठोकला.खरेदीदारांना उलट्या, जुलाब आणि इतर त्रासमांस खाल्यानंतर काही काळाने खरेदीदारांना उलट्या, जुलाब आणि इतर त्रास जाणवू लागला. काहीजण गंभीर आजारी पडले. नंतर समोर आले की ते कुत्र्याचे मांस होते. याची माहिती मंगरूने स्वतः काही लोकांना हसत-खिदळत सांगितल्याचेही समोर आले आहे. त्याने विक्रीतून मिळालेल्या पैशातून दारू विकत घेऊन प्याली असावी, असा अंदाज आहे..गावकरी संतापलेया प्रकाराची माहिती मिळताच गावकरी संतापले. मंगरूच्या घराजवळील बागेत कुत्र्याचे कापलेले डोके आढळून आले. हे पाहून गावकऱ्यांचा रोष आणखी वाढला. सध्या मंगरू फरार आहे. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन गढिया बाजार पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..लोकांवर वैद्यकीय उपचार सुरूपोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेतली असून तपास सुरू केला आहे. गावात अशा प्रकारच्या घटनेमुळे लोकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण आहे. कुत्र्याचे मांस खाल्ल्याने आजारी पडलेल्या लोकांवर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. ही घटना बिहारसह देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे..Viral Video: इथं कधीही फोटो काढू नका… क्षणात गिळंकृत करणारा पृथ्वीवरील जीवघेणा स्पॉट, इथं उभं राहणंही धोकादायक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.