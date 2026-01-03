Bhagalpur Acid Attack : बिहारच्या भागलपूर जिल्ह्यातून एक अंगावर काटा आणणारी घटना समोर आली आहे. घरगुती वादातून पतीने आपल्या पत्नीवर अॅसिड ओतले, त्यानंतर तिला जबरदस्तीने अॅसिड पाजले आणि नंतर स्वतःही अॅसिड प्यायला. या घटनेत पतीचा मृत्यू झाला असून पत्नीची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे..ही घटना गुरुवारी औद्योगिक क्षेत्र पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील रानीतालब येथे घडली. मृत पतीचे नाव दुलाल पोद्दार (वय ५५) असे असून, पत्नी पूनम देवी या गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. दुलाल पोद्दार दिल्ली येथे काम करत होता आणि ३१ डिसेंबर रोजी तो घरी परतला होता. पूनम देवी रानीतालब येथे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतची शाळा चालवत होत्या..अॅसिड प्यायल्यानंतर पतीनं स्वतःला खोलीत कोंडलंपती-पत्नीमध्ये यापूर्वीही वाद होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दिल्लीहून परतल्यानंतर दोघांमध्ये पुन्हा भांडण झाले. याच वादातून दुलाल पोद्दारने पत्नीवर अॅसिड ओतले आणि तिला जबरदस्तीने ते पाजले. त्यानंतर त्याने स्वतःही अॅसिड पिऊन स्वतःला खोलीत कोंडून घेतले..हृदयद्रावक! घरातील पाण्याची मोटर सुरू करतानाच बसला विजेचा धक्का; सातवीतील 13 वर्षीय विद्यार्थिनीचा जागीच अंत.गंभीररीत्या होरपळल्या पूनम देवी, मुलगा घाबरलाया हल्ल्यात गंभीररीत्या भाजलेल्या पूनम देवी यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, खोलीत बंद असलेल्या दुलाल पोद्दारचा वेदनेने मृत्यू झाला. या घटनेनंतर त्यांचा धाकटा मुलगा आयुष प्रचंड भयभीत झाला..आयुषने सांगितले की, “जर बाबा आईशी असे करू शकतात, तर माझ्याशी किंवा शाळेतील इतर मुलांशीही तसेच करू शकतात,” या भीतीने त्याने शाळेतील सुमारे ५० विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन आजोबांच्या घरी आश्रय घेतला..दरवाजा उघडण्यास नकार; संध्याकाळी उघड झाला प्रकारशुक्रवारी सकाळी आयुष वडिलांची चौकशी करण्यासाठी रानीतालब येथे गेला असता, घरमालकाने पोलिस व स्थानिक प्रतिनिधी येईपर्यंत दरवाजा उघडण्यास नकार दिला. संध्याकाळी सुमारे ५ वाजता पोलिस व स्थानिक नागरिकांच्या उपस्थितीत दरवाजा उघडण्यात आला. तेव्हा खोलीत दुलाल पोद्दार यांचा मृतदेह आढळून आला..“बाबा दिल्लीहून आईला मारण्याच्या तयारीने आले होते”आयुषने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, त्याचे वडील ड्रग्जच्या व्यसनाधीन होते, त्यामुळे त्यांचे आईशी सतत वाद होत. काही काळ ते दिल्लीमध्ये राहत होते. अलीकडेच त्यांनी फोन करून सुधारल्याचे आणि मद्यपान सोडल्याचे सांगितले होते. नवीन वर्ष कुटुंबासोबत साजरे करण्याचे वचन दिल्यानंतर कुटुंबाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला..Pune : गर्भवती तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय ठरलं दोषी; हृदयनाथ, उषा मंगेशकरांसह 11 जणांवर फौजदारी खटला.३१ डिसेंबर रोजी आयुष स्वतः वडिलांना स्टेशनवरून घेऊन आला होता. मात्र, वडिलांनी बॅग तपासू दिली नव्हती. त्या बॅगेत अॅसिड असल्याचे नंतर समोर आले. “बाबा दिल्लीहून आईला मारण्याचा विचार करूनच आले होते,” असा गंभीर आरोप आयुषने केला आहे. औद्योगिक क्षेत्र पोलिस स्टेशनचे अधिकारी नीरज कुमार यांनी सांगितले की, दुलाल पोद्दार याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन आज शनिवारी करण्यात येणार आहे. घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.