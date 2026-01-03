देश

Acid Attack : धक्कादायक! पतीनं पत्नीला जबरदस्तीनं पाजलं अ‍ॅसिड; नंतर स्वतःही प्यायला, प्रकृती गंभीर झाल्याने मृत्यू

Acid Attack Incident Shocks Bhagalpur District : दुलाल पोद्दार याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन आज शनिवारी करण्यात येणार आहे. घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे.
Bhagalpur Acid Attack

Bhagalpur Acid Attack

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Bhagalpur Acid Attack : बिहारच्या भागलपूर जिल्ह्यातून एक अंगावर काटा आणणारी घटना समोर आली आहे. घरगुती वादातून पतीने आपल्या पत्नीवर अ‍ॅसिड ओतले, त्यानंतर तिला जबरदस्तीने अ‍ॅसिड पाजले आणि नंतर स्वतःही अ‍ॅसिड प्यायला. या घटनेत पतीचा मृत्यू झाला असून पत्नीची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
police case
crime marathi news
wife and husband

Related Stories

No stories found.