पाटणा : बिहारमध्ये निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर येथील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. पक्षांतर्गत बैठकांचे सत्र सुरू झाले असतानाच दुसरीकडे प्रमुख नेत्यांनी जनतेशी संवाद साधत आश्वासने देण्यास सुरुवात केली आहे..राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते तेजस्वी यादव यांनी आज पत्रकार परिषद घेत, सत्तेत आल्यास राज्यातील प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरीची हमी देणारा कायदा आणू, असे आश्वासन दिले आहे. ''सत्तेत आल्यानंतर वीस दिवसांत हा कायदा आणू,'' असे तेजस्वी यांनी सांगितले..Mumbai Political News : नवी मुंबईत भाजपचाच महापौर, कार्यकर्त्यांचा मान राखला जात नसेल तर युती होऊ नये : गणेश नाईक.पत्रकार परिषदेत तेजस्वी म्हणाले,''राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) मागील वीस वर्षांत राज्यातील युवकांना नोकऱ्या देता आल्या नाहीत. आम्ही सत्तेत आल्यास वीस दिवसांत नोकऱ्या देण्याबाबत कायदा आणू आणि पुढील वीस महिन्यांत त्याची अंमलबजावणीही करू. मी मागील विधानसभा निवडणुकीतही सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते. मी अल्पकाळ सत्तेत असताना पाच लाख जणांना नोकऱ्याही मिळवून दिल्या होत्या. मला पाच वर्षांचा कालावधी मिळाल्यास किती नोकऱ्या देता येतील, याचा तुम्हीच विचार करा.''.बिहारमध्ये इंडिया आघाडीचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर झाला नसला तरी या पदासाठी तेजस्वी यादव यांच्याच नावाची चर्चा आहे. आपण निवडणुकीत दिलेली आश्वासने चोरून नितीशकुमार यांच्या सरकारने काही लोकप्रिय योजना आणल्याचा दावा तेजस्वी यांनी वारंवार केला आहे. बिहारमध्ये सहा आणि ११ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत विधानसभा निवडणूक होणार असून १४ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे..Prashant Kishor Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर निवडणूक लढवणार नाही? ; जन सूराज पार्टीची पहिली उमेदवार यादी जाहीर.शिवदीप लांडे रिंगणातमहाराष्ट्रातील अकोल्याचे असलेले बिहार केडरचे माजी आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांनी बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत दोन जागांवरून लढण्याची घोषणा केली आहे. लांडे यांनी मागील वर्षी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आहे. त्यांनी आज व्हिडिओ जारी करत जमालपूर आणि अरारिया या दोन मतदारसंघांतून उमेदवारी अर्ज भरणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी या वर्षी एप्रिल महिन्यात 'हिंद सेना' नावाचा पक्षही स्थापन केला आहे. मात्र, अद्याप या पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेली नाही..'एनडीए'त वाद नाहीत : चिरागजागावाटपाच्या मुद्द्यावर 'एनडीए'मध्ये कोणतेही वाद नाहीत, असे लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) नेते चिराग पासवान यांनी स्पष्ट केले आहे. 'जागा वाटपावरून मी नाराज असल्याचे वृत्त चुकीचे असून आम्ही लवकरच जागावाटप जाहीर करू,' असे चिराग यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. मात्र, चिराग यांनी निवडणूक धोरण ठरविण्यासाठी आज आपल्या नेत्यांची तातडीची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत चिराग यांना निवडणुकीसंदर्भात सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले.