Narayana Murthy: नारायण मूर्ती स्वत:च शौचालय का साफ करतात? मुलाखतीत दिलं समर्पक उत्तर

नवी दिल्ली- इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती हे स्वत: आपले शौचालय साफ करत असतात. इतके श्रीमंत आणि यशस्वी असलेले मूर्ती यांना स्वत: शौचालय साफ करण्याची गरज का पडली? असा प्रश्न त्यामुळे अनेकांना पडला होता. यावर नारायण मूर्ती यांनी भाष्य केलं आहे. एनडीटीव्ही या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

मूर्ती म्हणाले की, माझ्या मुलांना मी सांगतो की इतरांबाबत आदर व्यक्त करण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. आपल्या समाजामध्ये जे लोक स्वच्छतेचे काम करतात त्यांच्याकडे खालच्या दर्जाचे म्हणून पाहिलं जातं. त्यामुळे मी माझ्या मुलांना सांगत असतो की कोणीही आपल्यापेक्षा कमी नाही. (billionaire Narayana Murthy Was Asked Why He Cleans His Toilets)