धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यांची १५१ वी जयंती आणि झारखंडचा २६ वा स्थापना दिवस रविवारी (१५ नोव्हेंबर २०२६) राज्यभर उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पत्नी आणि आमदार कल्पना सोरेन यांच्यासह रांचीतील कोकर येथील बिरसा मुंडा समाधीस्थळी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. या ऐतिहासिक दिनानिमित्त राज्यातील सर्व २४ जिल्ह्यांमध्ये स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी ‘रन फॉर क्लीनलीनेस’ उपक्रमही राबवण्यात आला..मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बिरसा मुंडा यांच्या समाधीस्थळी अभिवादन केल्यानंतर बिरसा चौकातील त्यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला. जल, जंगल आणि जमिनीच्या रक्षणासाठी तसेच आदिवासी अस्मितेसाठी बिरसा मुंडा यांनी दिलेला लढा आणि त्यांचे ‘उलगुलान’ हे झारखंडच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.आदिवासी संस्कृती, परंपरा आणि भाषांचे जतन करणे, तसेच गरीब, वंचित आणि मूलवासी समुदायाचे सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण करणे हे राज्य सरकारचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सर्व २४ जिल्ह्यांत स्वच्छतेसाठी दौडस्वच्छतेचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यातील सर्व २४ जिल्ह्यांमध्ये ‘रन फॉर क्लीनलीनेस’चे आयोजन करण्यात आले. रांचीमध्ये मोराबादी येथील बापू वाटिकेपासून या दौडीला सुरुवात झाली. मंत्री राधाकृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव आणि योगेंद्र प्रसाद, राज्यसभा खासदार महुआ माजी तसेच आमदार सी. पी. सिंह यांनी हिरवा झेंडा दाखवून दौडीचे उद्घाटन केले.स्वच्छता ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, हा संदेश देण्यासाठी रांचीतील चडरी तलाव येथील छठ घाटावर विशेष स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेत मंत्री आणि खासदारांनी सहभागी होत प्रत्यक्ष श्रमदान केले..दौडीतील विजेत्यांचा सन्मान‘रन फॉर क्लीनलीनेस’ स्पर्धेच्या समारोपप्रसंगी पुरुष आणि महिला गटातील विजेत्यांचा सन्मान करण्यात आला.पुरुष गटात कुंदन महतो यांनी प्रथम, विवेकानंद यांनी द्वितीय, तर विमल उरांव यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला. महिला गटात पूजा सिंह प्रथम, ममता कुमारी द्वितीय आणि सावित्री कुमारी तृतीय क्रमांकावर राहिल्या..१५ नोव्हेंबरला झारखंडची स्थापना१५ नोव्हेंबर २००० रोजी बिहारपासून वेगळे होऊन झारखंड हे देशाचे २८ वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आणि राज्य स्थापना दिन एकाच दिवशी असल्याने या दिवसाला झारखंडमध्ये ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. यंदा राज्याने स्थापनेची २६ वर्षे पूर्ण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.