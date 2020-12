शेतकऱ्यांच्या बिर्याणीवरुन पोटदुखी; काय खातात पेक्षा काय बोलतात ते महत्त्वाचं नाही का?

नवी दिल्ली : गेल्या पाच दिवसांपासून पंजाब आणि हरयाणातले शेतकरी केंद्राने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात अत्यंत जोरदार आंदोलन करत आहेत. हजारोंच्या संख्येने आलेल्या शेतकऱ्यांना आधी दिल्लीतील प्रवेशापासून रोखण्यासाठी त्यांच्यावर अश्रूधूर आणि भर थंडीत पाण्याचा फवारा करण्यात आला. तरीही शेतकरी ठाम राहिले. शेतकऱ्यांच्या या दृढ निश्चयापुढे सरकारला नमावं लागलं. मात्र असं असलं तरी काही लोक शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनावर टीका करताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी या शेतकऱ्यांना 'खलिस्तानी' म्हणून काही लोकांकडून हिणवलं गेलं तर आता 'बिर्याणी फार्मर्स' म्हणून त्यांची हेटाळणी केली जातेय.

टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचा व्हिडीओ टाकला होता. या व्हिडीओनुसार आंदोलनातील गाझीपूर येथील शेतकऱ्यांना खायला बिर्यानी दिली जात आहे. त्यावर “Biryani time at Ghazipur farmers protest spot” असं कॅप्शन दिलं होतं. या व्हिडीओनंतर आता आंदोलकांबाबत प्रश्न उभे केले जात आहेत. त्यांना थेट कट्टर इस्लामिक लोकांचा पाठिंबा असल्याची टीका काही नेटकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. ही बदनामी भाजपच्या आयटी सेलकडून करण्यात येत असल्याचं अनेकांनी म्हटलंय.

So what??? Still it is better than MUSHROOMS. And these Farmers have all the right to savour them because it main ingredient in the biryani (Anna) is cultivated by them. Sanghis will never understand that

— Shanti_N (@shanti0207) December 1, 2020