"आम्ही इशारा दिला होता"; गायक मुसेवालाच्या हत्येवरुन भाजपचं 'आप'वर टीकास्त्र

नवी दिल्ली : प्रसिद्ध पंजाबी गायक आणि काँग्रेस नेता सिद्धू मुसेवाला यांची अज्ञात व्यक्तींनी रविवारी गोळ्या घालून हत्या केली. यावर आता विविध स्तरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. भाजपनंही आम आदमी पार्टीवर सडकून टीका केली आहे. याबाबत आम्ही आधीच इशारा दिला होता, असं भाजपचे नेते मंजिंदर सिंग सिरसा यांनी म्हटलं आहे. (We were warned BJP criticizes Arvind Kejriwal and Bhagawant Mann over singer Siddhu Musewala murder)

सिरसा म्हणाले, "सिद्धू मुसावाला हे प्रसिद्ध गायक होते. अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान यांच्या डर्टी पॉलिटिक्सचे ते बळी ठरले आहेत. यांच्या राजकारणामुळं मुसावाला यांच्यावर हल्ला झाला आणि त्यांना आपला जीव गमवावा लागला. लोकांच्या सुरक्षा काढून नंतर त्यांची नाव जाहीर करणं खूपच धोकादायक ठरू शकतं असा इशारा मी दिला होता"

दरम्यान, गायक मुसावाला यांचं फॅन फॉलोविंग जबरदस्त होतं. विविध क्षेत्रातून प्रामुख्यानं मनोरंजन क्षेत्रातून मुसावाला यांच्या हत्येवर प्रतिक्रिया येत आहेत. यामध्ये कुणाल कामरा यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी देखील या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना ही बातमी ऐकून मला धक्का बसला. ज्या कोणी हे कृत्य केलं आहे, त्याला सोडलं जाणार नाही. मुसावाला यांच्या कुटुबियांचं मी सांत्वन करतो. माझं सर्वांना आवाहन आहे की त्यांनी शांत रहावं.