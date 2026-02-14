BJP Party Fund : भाजपला सर्वाधिक देणग्या; ‘एडीआर’चा अहवाल; काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर

नवी दिल्ली - आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये निवडणूक विश्वस्त संस्थांमध्ये एकूण ३,८२६.३४ कोटी रुपयांचे योगदान जमा झाले आणि या संस्थांनी विविध राजकीय पक्षांना ३,८२६.३५ कोटी रुपये वितरित केले, असे ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. वितरित निधीपैकी सर्वाधिक ८२ टक्के निधी सत्ताधारी भाजपच्या वाट्याला आला आहे. .विविध कंपन्या, संस्था आणि व्यक्तींद्वारे राजकीय पक्षांना दिला जाणारा निधी निवडणूक विश्वस्त संस्थांमार्फत दिला जातो. अशा वीस संस्थांची नोंद असून त्यापैकी १० संस्थांनी त्यांच्याकडे जमा झालेल्या देणग्यांचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे.‘एडीआर’च्या अहवालानुसार, या संस्थांकडे २०२४-२५ मध्ये ३,८२६.३४ कोटी रुपये जमा झाले होते. नियमानुसार, या संस्थांना त्यांच्याकडे जमा झालेल्या निधीपैकी ९५ टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना वितरित करावी लागते..यातील सर्वाधिक ८२.५२ टक्के रक्कम भाजपला, ७.८१ टक्के रक्कम काँग्रेसला, तर २.६७ टक्के रक्कम तृणमूल काँग्रेसला मिळाली आहे. विश्वस्त संस्थांपैकी प्रुडन्ट इलेक्टोराल ट्रस्ट या संस्थेने सर्वाधिक २,६८८.४६ कोटी रुपये १५ पक्षांमध्ये वितरित केले. तर, प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट या संस्थेने ९१४.९७ कोटी रुपये दहा पक्षांना दिले.‘एडीआर’च्या अहवालानुसार, २२८ कंपन्या आणि उद्योगसमूहांनी मिळून २०२४-२५ या वर्षात ३,६३६.८१ कोटी रुपयांची देणगी दिली, तर ९९ व्यक्तींनी मिळून १८७.६२ कोटी रुपयांची देणगी दिली..पक्षांना मिळालेला निधी (कोटी रुपयांमध्ये)(२०२४-२५)भाजप - ३,१५७.६५काँग्रेस - २९८.७७तृणमूल काँग्रेस - १०२इतर १९ पक्ष मिळून - २६७.९१ .सर्वांत मोठे देणगीदार (कोटी रुपयांमध्ये)१) एलेव्हेटेड ॲव्हेन्यू रिॲल्टी एलएलपी - ५००2) टाटा सन्स प्रायव्हेट लि. - ३०८.१३3) टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लि. - २१७.६२4) मेघा इंजिनिअरिंग - १७५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.